Каждый третий россиянин хотел бы заказать доставку еды прямо на пикник – исследование

Онлайн-ритейлер «Самокат», финтех-компания «ЮMoney» и сервис доставки «Купер» провели совместное исследование и узнали предпочтения горожан для отдыха на природе. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Пикники остаются неотъемлемой частью летнего досуга россиян. По данным совместного опроса финтех-компании «ЮMoney», онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса доставки «Купер», 72% респондентов ответили, что устраивают пикники, еще 7% не ходили на пикники ранее, но планируют выбраться на природу в ближайшее время, и лишь 21% участников опроса признались, что не устраивают пикников вовсе.

При этом 36% респондентов рассказали, что идут на пикник спонтанно, без какой-либо подготовки. Еще 34% предпочитают планировать такой отдых заранее — как минимум накануне, а 30% готовятся время от времени, в зависимости от настроения и обстоятельств.

Наиболее популярные продукты для пикников: на первом месте — мясо (78%), на втором и третьем — хлеб (60%) и овощи (50%). При этом пользователи сами отмечают, что мясо чаще берут для загородных выездов с мангалом, а не для лёгких пикников в парке. Среди других часто выбираемых продуктов — безалкогольные напитки (38%), мясные полуфабрикаты (36%) и сыр (32%). Каждый третий берет фрукты или ягоды, а каждый четвертый — уже готовую еду.

Выбор респондентов находит отражение и в покупательском поведении: по данным онлайн-ритейлера Самокат, с приходом лета и времени для пикников кратно вырос спрос на целый ряд популярных и сезонных товаров. Так, по сравнению с предыдущими месяцами, бахчевые культуры стали заказывать в 33 раза чаще, косточковые плоды — такие как персики, абрикосы, сливы, черешня и другие фрукты — в 21 раз, а безалкогольные напитки — почти в 8 раз. Данные сервиса Купер демонстрируют схожую динамику: спрос на персики и нектарины вырос в 20 раз, плавленые сыры — на 25%, а такие летние продукты, как квас (+93%) и порционное мороженое (+40%), стали привычными спутниками летнего отдыха.

Существенный рост летом показали и сопутствующие товары, без которых сложно представить комфортный отдых на природе. По данным «Самоката», спрос на одноразовую посуду вырос в 82 раза, на термосумки и аккумуляторы холода — в десятки раз, на средства от загара — почти в два раза, а на продукцию от насекомых и грызунов — в шесть раз. Аналогичную динамику фиксирует и «Купер»: в июне спрос на гели, аэрозоли и порошки для защиты от насекомых, змей, птиц и грызунов увеличился более чем в 2,5 раза. Это совпадает с результатами исследования: 44% респондентов заявили, что обязательно берут с собой средства от насекомых, отправляясь на пикник.

Чаще всего пикники россияне устраивают на даче (39%) или за городом (38%), в компании семьи (44%) или друзей (39%). При этом всё больше людей задумываются о комфорте и удобстве такого отдыха: каждый третий (30%) хотел бы иметь возможность заказать всё необходимое прямо к месту пикника, а еще 25% заинтересованы в доставке — при условии, что она будет быстрой.

Этот тренд уже подхватил «Самокат»: этим летом онлайн-ритейлер предлагает пользователям различные тематические подборки, в том числе для отдыха на природе, чтобы каждый мог быстро найти то, что нужно. А ещё установил бренд-зоны в парках и городских пространствах 11 городов — от Санкт-Петербурга и Казани до Сочи и Тюмени, чтобы устроить пикник было еще проще. В этих зонах горожане могут не только отдохнуть после прогулки, но и заказать всё необходимое в Самокате прямо к месту. Для оформления заказа достаточно отсканировать QR-код в бренд-зоне, выбрать продукты и товары и указать номер локации — курьер-партнер доставит заказ от 15 минут.