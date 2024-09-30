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«Яндекс» впервые раскрыл меры по повышению безопасности поездок на самокатах

Сервис аренды самокатов «Яндекса» опубликовал первый комплексный отчет по безопасности. Чтобы снизить риск небезопасных сценариев, компания внедряет технологические решения, обучает правилам дорожного движения, разрабатывает систему реагирования на нарушения. С начала работы в 2022 г. инвестиции «Яндекс Go» в направление безопасности превысили 380 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше половины пользователей сервиса — новички, которые впервые арендовали самокат в этом сезоне. Им важно знать основы безопасного вождения, поэтому «Яндекс Go» расширяет программу обучения ПДД и правилам сервиса — в приложении и офлайн-школах. В сезоне 2024 г. регулярные школы от «Яндекса», помимо Москвы и Санкт-Петербурга, впервые заработали в Екатеринбурге и Алматы.

Больше 99% поездок в кишкеринге «Яндекс Go» совершаются без нарушений и происшествий. Однако есть пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде. Всего в сезоне 2024 г. «Яндекс Go» применил такие санкции больше 120 тыс. раз.

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«Яндекс» также увеличивает количество медленных и запретных зон в местах, где обычное движение на самокате может быть небезопасно. Сейчас в приложении размечено 1300 медленных зон, где скорость самоката ограничена, и 300 зон, где поездки запрещены.

В сезоне 2025 г. «Яндекс Go» инвестирует в безопасность еще около 200 млн руб.

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