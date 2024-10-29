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«Яндекс» будет бороться с ездой вдвоем на самокате технологическими методами

Кикшеринг «Яндекса» внедрит технологию, которая поможет уменьшить количество нарушений на СИМ. Если на самокат встанет больше одного человека, устройство плавно замедлится до скорости пешехода (5 км/ч). Как только второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, скорость восстановится до нормальной. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Чтобы определить, что на самокате больше одного человека, алгоритм учитывает более 120 параметров движения, которые зависят от нагрузки, например, угол наклона самоката при повороте или разницу в ускорении. Для этого алгоритм раз в 2 секунды считывает параметры через датчики и IoT-модуль, установленный в каждом СИМ.

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Технология не анализирует параметры в вакууме, а учитывает их отклонение по сравнению с предыдущими поездками пользователя и срабатывает только на резкие изменения. Например, если мужчина весом 85 килограммов встанет на СИМ с тяжелым рюкзаком, ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребенка, алгоритм среагирует, и самокат замедлится.

Точность определения во время тестирования превысила 95% и будет улучшаться на тестовом полигоне в межсезонье. Развернуть алгоритм на всем парке самокатов в Москве и других крупных городах «Яндекс» рассчитывает в следующем сезоне, который начнется весной 2025 г.

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