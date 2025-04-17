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В России сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах

С 17 апреля 2025 г. лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снижается до 20 км/ч, , сообщили в компаниях «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. Новая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч.

Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от всех.

Май — самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку в сервисы новичков. Операторы снижают скорость, чтобы оценить, как это повлияет на комфорт всех участников движения на тротуарах.

По действующим ПДД при отсутствии велодорожки движение СИМ по тротуарам приоритетно перед движением по правому краю дороги, то есть самокат обязан двигаться по тротуару. У категории «велосипед» приоритет наоборот у правого края дороги перед тротуаром. Поэтому маломощные СИМ по закону преимущественно двигаются вместе с пешеходами.

Прямое влияние скорости СИМ в 20 или 25 км/ч на вероятность аварии не выявлено. Аварийность связана с нарушениями ПДД и правил сервиса: детский возраст, неспешивание или пересечение дороги в неположенном месте, поездки вдвоем. Для борьбы с этими нарушениями кикшеринги массово штрафуют нарушителей (их не более 2% от поездок), проводят образовательные мероприятия и регулируют поведение пользователей технологиями.

В городах и до этого сейчас действуют медленные зоны, которые операторы вводят самостоятельно на участках с плотным пешеходным трафиком. Как правило, медленные зоны для всех, кто делает сервис мобильности в городе, закрепляют соглашением между операторами и администрацией.

Чтобы снижать количество небезопасных сценариев, операторы внедряют технологии безопасности, обучают пользователей и работают с небольшим процентом нарушителей. Так, в сезоне 2024 г. сервисы ввели повышенные штрафы за особо серьезные нарушения. Например, за управление СИМ несовершеннолетним, езду в нетрезвом виде и езду вдвоем. Эти нарушения, по данным операторов, чаще всего приводят к аварийным ситуациям. При этом больше 99,999% поездок в сезоне 2024 г. прошло без ДТП и нарушений.

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