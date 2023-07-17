Сбер СберМаркет Sberbank Markets Instamart Инстамарт Сервис

«Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах «Сбермаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут во всех городах-миллионера

«Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля кетом» запустила самовывоз в автомобиль клиента. Воспользоваться новым сервисом можно в приложении «Сбермаркет». Для этого необходимо выбрать услугу «Самовывоз», указать данные машины, затем пр

«Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера тегорий товаров. Часть клиентов уже пользуется нововведением. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Для того, чтобы улучшить взаимодействие с онлайн-витриной торговых сетей и сокр

«Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media тивных элементов для взаимодействия с пользователями. Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета», сказал: «Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Ret

«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros магазинов Selgros прямо в багажник, не выходя из автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Дополнительная услуга «Сбермаркета» позволяет сделать самовывоз более уд

«Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении авку готовой еды станет проще. Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета»: «Мы постоянно улучшаем нашу витрину для того, чтобы клиентам было удобнее и при

«Сбермаркет» внедрил технологию параллельной сборки заказов ах «Магнита», «Ленты онлайн», «Глобуса», Metro и «О’кей». Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «Мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, чтобы курьеры и сборщики

«Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи елах зоны доставки. Клиенты могут проверить доступность услуги в мобильном приложении или на сайте «Сбермаркета». Для этого нужно включить геолокацию или указать свой адрес, и на экране отобраз

«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто» о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в кнопку «Я на месте» – курьеры «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник. При использовании сервиса «Ашан а

«Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон» Царицыно, Медведково, Сокол и других. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок и работать над улучшением их эффективности», — сказал Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета». В сентябре 2022 г. «Сбермаркет» обновил рекламную платформу, тогда же рекламное

«Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве ar Burger в Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке до двери продукты питания, готовую еду, детские товары, косметику и товары для животных. Сборщики «Сбермаркета» тщательно выберут всё необходимое и бережно упакуют заказ, а курьеры бесплатно д

«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции ных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курьеры сервиса. Такое решение позволит ритейлеру расширить геог

«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов там Москвы будут доставляться со складов «Комус», расположенных в Видном и Домодедове. B2B-клиенты «Сбермаркета» смогут сделать заказ на выделенной онлайн-витрине для бизнеса business.sbermarke

«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей публичную программу. Безопасность сайта и мобильного приложения – это один из главных приоритетов «Сбермаркета», поэтому сервис продолжает фокусироваться на защите пользовательских данных, опе

«Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству сервис работает уже с 500 ресторанными брендами в девяти городах. Доставка из ресторанов с помощью «Сбермаркета» — это возможность расширить клиентскую базу, увеличить количество заказов и опти

«Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве в Центральном и Юго-Западном районах. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

«Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница» аркет» доставляет из 90 кофеен группы. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупат

Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76% орговых марок — «Красная птица», «Золотая птица» и «Каждый день». Оформить доставку можно на сайте «Сбермаркета» или через приложение, при этом клиент сам выбирает время получения заказа. С фун

«Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве доступна жителям Москвы. Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой. Покупателям доступны в

«Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве отных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корма,

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубров

«Сбермаркет» запустил чат-бота, который позволяет добавить товары в заказ и узнать статус доставки ли узнать статус заказа, клиент может ему написать и выбрать одно из предложенных решений. Чат-бот «Сбермаркета» работает круглосуточно: вне зависимости от нагрузки он сразу реагирует на сообще

«Сберчаевые» появились в «Сбермаркете» ы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой «Сбермаркета» мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за с

«Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца ок», Docrobot, «Сберкорус» и «Калуга астрал». Все процессы происходят в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С». В учетной системе специалисты «Терралинк» организовали рабочее

«Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год анкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн). Аналитики «Сбермаркета» проанализировали, какие продукты чаще оказывались в корзинах у жителей разных го

«Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани кой, азербайджанской, гавайской и авторской кухонь. Сделать заказ можно через мобильное приложение «Сбермаркета» или на официальном сайте. Сотрудники ресторанов будут собирать заказы, а курьеры

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет ть покупку алкоголя несовершеннолетними, регулировать время продажи алкоголя, — заявил GR-директор “Сбермаркета” Павел Глухов. — Кроме этого, наш сервис имеет самую широкую региональную предста

«Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет

В «Сбермаркете» появились прямые эфиры Рекламная платформа «Сбермаркета» Ads Platform запустила прямые эфиры в приложении сервиса. С новым инструментом L

«Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» л работает с помощью полностью российской системы ЭДО «СФЕРА курьер». Теперь корпоративные клиенты «Сбермаркета» могут получать УПД, УКД, акты, счета-фактуры, договоры, отчеты и другие документ

«Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера» грать гарантированные призы от партнеров, а также поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от «Сбермаркета» на месяц. *** «Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для

Стать самозанятым и найти заказчика за день: центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» нтра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». «Тренд на альтернати

Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» нтра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». «Тренд на альтернативные формы занятости в столице набрал обороты. При поддержк

«Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробо

«Сбермаркет» начал доставлять товары из Küchenland доставлять товары из сети магазинов товаров для дома Küchenland. На сайте и в мобильном приложении «Сбермаркета» покупатели смогут выбрать все необходимое для подготовки к Новому году из нового

«Сбермаркет» запустил возможность оплаты заказов частями ть оплаты покупок частями. Опция доступна для всех клиентов при заказе во всех магазинах-партнерах «Сбермаркета». Сумма заказа при этом должна составлять от 4 до 30 тыс. руб. Для оформления зая

«Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени По данным онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и платежного провайдера «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»), в сентябре и