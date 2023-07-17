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Сбер СберМаркет Sberbank Markets Instamart Инстамарт Сервис

Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис

СберМаркет – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости (лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары ) из любимых магазинов. Сервис обеспечивает доставку из 120 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ. Каждый месяц СберМаркет доставляет более 1 млн заказов клиентам в более чем 160 городах по всей России – от Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского. СберМаркет развивает быструю доставку в течение часа. В 2021 году доля таких заказов составляет более 30% от всего количества. Доступна доставка в 35 городах из магазинов Магнит, ВкусВилл, Мираторг, Бетховен, Четыре лапы, Fix price и других популярных ритейлеров.


17.07.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах

«Сбермаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут во всех городах-миллионера
28.06.2023 «Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля

кетом» запустила самовывоз в автомобиль клиента. Воспользоваться новым сервисом можно в приложении «Сбермаркет». Для этого необходимо выбрать услугу «Самовывоз», указать данные машины, затем пр
22.06.2023 «Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера

тегорий товаров. Часть клиентов уже пользуется нововведением. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Для того, чтобы улучшить взаимодействие с онлайн-витриной торговых сетей и сокр
07.06.2023 «Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media

тивных элементов для взаимодействия с пользователями. Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета», сказал: «Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Ret
25.05.2023 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros

магазинов Selgros прямо в багажник, не выходя из автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Дополнительная услуга «Сбермаркета» позволяет сделать самовывоз более уд
03.05.2023 «Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении

авку готовой еды станет проще. Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета»: «Мы постоянно улучшаем нашу витрину для того, чтобы клиентам было удобнее и при
26.04.2023 «Сбермаркет» внедрил технологию параллельной сборки заказов

ах «Магнита», «Ленты онлайн», «Глобуса», Metro и «О’кей». Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «Мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, чтобы курьеры и сборщики

25.04.2023 «Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи

елах зоны доставки. Клиенты могут проверить доступность услуги в мобильном приложении или на сайте «Сбермаркета». Для этого нужно включить геолокацию или указать свой адрес, и на экране отобраз
18.04.2023 «Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто»

о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в кнопку «Я на месте» – курьеры «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник. При использовании сервиса «Ашан а
10.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон»

Царицыно, Медведково, Сокол и других. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
05.04.2023 В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок

и работать над улучшением их эффективности», — сказал Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета». В сентябре 2022 г. «Сбермаркет» обновил рекламную платформу, тогда же рекламное
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве

ar Burger в Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке

до двери продукты питания, готовую еду, детские товары, косметику и товары для животных. Сборщики «Сбермаркета» тщательно выберут всё необходимое и бережно упакуют заказ, а курьеры бесплатно д
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции

ных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курьеры сервиса. Такое решение позволит ритейлеру расширить геог
24.03.2023 «Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов

там Москвы будут доставляться со складов «Комус», расположенных в Видном и Домодедове. B2B-клиенты «Сбермаркета» смогут сделать заказ на выделенной онлайн-витрине для бизнеса business.sbermarke
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей

публичную программу. Безопасность сайта и мобильного приложения – это один из главных приоритетов «Сбермаркета», поэтому сервис продолжает фокусироваться на защите пользовательских данных, опе
17.03.2023 «Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству

сервис работает уже с 500 ресторанными брендами в девяти городах. Доставка из ресторанов с помощью «Сбермаркета» — это возможность расширить клиентскую базу, увеличить количество заказов и опти
14.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве

в Центральном и Юго-Западном районах. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
10.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница»

аркет» доставляет из 90 кофеен группы. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупат
03.03.2023 Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76%

орговых марок — «Красная птица», «Золотая птица» и «Каждый день». Оформить доставку можно на сайте «Сбермаркета» или через приложение, при этом клиент сам выбирает время получения заказа. С фун
28.02.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве

доступна жителям Москвы. Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой. Покупателям доступны в
21.02.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве

отных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корма,

15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубров
19.01.2023 «Сбермаркет» запустил чат-бота, который позволяет добавить товары в заказ и узнать статус доставки

ли узнать статус заказа, клиент может ему написать и выбрать одно из предложенных решений. Чат-бот «Сбермаркета» работает круглосуточно: вне зависимости от нагрузки он сразу реагирует на сообще
17.01.2023 «Сберчаевые» появились в «Сбермаркете»

ы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой «Сбермаркета» мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за с
11.01.2023 «Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца

ок», Docrobot, «Сберкорус» и «Калуга астрал». Все процессы происходят в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С». В учетной системе специалисты «Терралинк» организовали рабочее

29.12.2022 «Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год

анкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн). Аналитики «Сбермаркета» проанализировали, какие продукты чаще оказывались в корзинах у жителей разных го
21.12.2022 «Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани

кой, азербайджанской, гавайской и авторской кухонь. Сделать заказ можно через мобильное приложение «Сбермаркета» или на официальном сайте. Сотрудники ресторанов будут собирать заказы, а курьеры
20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

ть покупку алкоголя несовершеннолетними, регулировать время продажи алкоголя, — заявил GR-директор “Сбермаркета” Павел Глухов. — Кроме этого, наш сервис имеет самую широкую региональную предста
19.12.2022 «Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет

09.12.2022 В «Сбермаркете» появились прямые эфиры

Рекламная платформа «Сбермаркета» Ads Platform запустила прямые эфиры в приложении сервиса. С новым инструментом L
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета»

л работает с помощью полностью российской системы ЭДО «СФЕРА курьер». Теперь корпоративные клиенты «Сбермаркета» могут получать УПД, УКД, акты, счета-фактуры, договоры, отчеты и другие документ
17.11.2022 «Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера»

грать гарантированные призы от партнеров, а также поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от «Сбермаркета» на месяц. *** «Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для
11.11.2022 Стать самозанятым и найти заказчика за день: центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом»

нтра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». «Тренд на альтернати
11.11.2022 Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом»

нтра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». «Тренд на альтернативные формы занятости в столице набрал обороты. При поддержк
10.11.2022 «Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробо
09.11.2022 «Сбермаркет» начал доставлять товары из Küchenland

доставлять товары из сети магазинов товаров для дома Küchenland. На сайте и в мобильном приложении «Сбермаркета» покупатели смогут выбрать все необходимое для подготовки к Новому году из нового
01.11.2022 «Сбермаркет» запустил возможность оплаты заказов частями

ть оплаты покупок частями. Опция доступна для всех клиентов при заказе во всех магазинах-партнерах «Сбермаркета». Сумма заказа при этом должна составлять от 4 до 30 тыс. руб. Для оформления зая
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени

По данным онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и платежного провайдера «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney»), в сентябре и

27.10.2022 «Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет»

рецептурных и спиртосодержащих препаратов возможен онлайн-заказ с последующим самовывозом. Клиенты «Сбермаркета» могут заказать доставку безрецептурных лекарств до двери или получить заказ в ап

Публикаций - 163, упоминаний - 291

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3244 21
Yandex - Яндекс 6139 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 14
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 196 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 7
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 18 6
HRlink - Инновации в управлении кадрами 71 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 144 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 5
Telegram Group 1223 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
Rambler Group - Рамблер ГК 823 4
Apple Inc 11211 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 169 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
Alibaba Group 372 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 16 3
Эвотор - Evotor 160 3
Superdesigners 3 3
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 160 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 3
7342 3
Merlion - Мерлион 567 3
Media.Work 3 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 3
ParaType - ПараТайп 9 3
МФ технологии - МФТ 33 3
Intel Corporation 11750 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 2
Крок - Croc 1706 2
Selectel - Селектел 270 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 355 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 38 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 2
Microsoft Corporation 23868 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 97 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 57
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 36
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 34
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 33
Лента - Сеть розничной торговли 1745 32
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 29
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 25
Ситимобил - Служба такси 147 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 19
Сбер - СберЛогистика 53 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 16
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 73 15
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 14
ГПБ - Газпромбанк 974 14
Росводоканал 75 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 13
Bayer AG - Байер 60 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 13
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 13 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 5 12
ВкусВилл - Избёнка 105 11
О2О Холдинг 43 10
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 10
МКБ - Московский кредитный банк 460 9
Северсталь ПАО - Severstal 377 8
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 39 8
Сбер - Еаптека 14 8
Лента - Утконос 142 7
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 160 7
Абсолют Банк 178 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 7
X5 Group - Перекрёсток 358 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 7
Сбер - СберАвто 25 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 28 4
Президент Российской Федерации 3373 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 39 1
Фонд Росконгресс 2 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 74 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Правительство Москвы 1871 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 47 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 37
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 19
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 15
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 13
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 11
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 10
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2253 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 8
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  221 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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