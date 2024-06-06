«СберМаркет» подключил Synergetic

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» подключил к платформе производителя экологичной косметики и бытовой химии Synergetic. Полный ассортимент бренда доступен к заказу на сайте и в приложении СберМаркета с доставкой по Москве. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».

Владимир Гаман, директор по коммерции и развитию бизнеса в «СберМаркете»: «СберМаркет развивает вертикаль non-food, учитывая растущий интерес онлайн-покупателей к непродовольственным товарам. Сегмент бытовой химии в нашем сервисе стабильно растет: за год заказы в нем увеличились на 32%. Сотрудничество с производителем и ретейлером Synergetic, чья продукция давно завоевала расположение у россиян, важно для нас и наших клиентов. Уверены, что пользователи оценят преимущества не только нашего сервиса, но и широкий ассортимент производителя».

Виталий Феклистов, заместитель директора по стратегическому планированию в Synergetic: «Мы в Synergetic всегда фокусируемся на качестве наших товаров и удобном сервисе доставки заказов нашим покупателям. Поэтому быстрая доставка напрямую от производителя — одно из наших ключевых преимуществ, и мы развиваем этот сервис постоянно. А сотрудничество со «СберМаркетом» превращает наш сервис в новую синергию качества. Теперь на платформе онлайн-сервиса наши клиенты могут заказывать средства Synergetic, быть уверенными в качестве продукта и получить свой заказ не позднее трех часов после покупки».