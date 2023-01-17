«Сберчаевые» появились в «Сбермаркете»

«Сберчаевые» теперь доступны в онлайн-сервисе доставки продуктов «Сбермаркет». Клиент может отблагодарить сборщика, который собрал заказ, или курьера, который его привёз.

Процедура займёт всего несколько секунд. Достаточно оценить работу сотрудника, выбрать сумму вознаграждения (либо ввести свою) и нажать «Отправить». Чтобы не вводить данные карты, можно использовать SberPay или ранее привязанные в «Сбермаркете» карты. Чаевые мгновенно придут по назначению. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.

«Сберчаевые» позволяют оставить отзыв и отблагодарить персонал безналичным способом. Услуга популярна в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка сказал: «Мы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой «Сбермаркета» мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за счет интеграции «Сберчаевых», SberPay и интернет-эквайринга «Сбера».

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Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», отметил: «С нами сотрудничает более 40 тыс. курьеров и сборщиков в 160 городах присутствия «Сбермаркета», и практически все подключились к услуге. Теперь пользователи могут их поблагодарить за доставку и хорошо отобранный товар на качественно новом уровне благодаря переходу на сервис «Сберчаевые». Он интегрирован в мобильное приложение и сайт — клиент тратит минимальное количество времени и может оставить сборщику или курьеру любую сумму. Деньги сразу поступят на его карту».