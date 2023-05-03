«Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении. Теперь она станет компактнее, и для каждого пользовательского сценария появится отдельная горизонтальная полка: «магазины», «рестораны», «быстрая доставка».

После обновления клиенты сервиса станут быстрее и комфортнее собирать онлайн-корзину. Полка «магазины» предназначена для тех, кто предпочитает закупаться впрок к определенному времени, а «быстрая доставка» — для тех, кто пользуется доставкой в течение часа.

В конце 2022 г. «Сбермаркет» начал развивать доставку готовой еды из ресторанов, и благодаря новой онлайн-витрине пользователи будут быстрее находить любимые заведения. Ведь они представлены на отдельной полке в верхней части первого экрана. Их карточки стали нагляднее: теперь на них изображены блюда, которые можно заказать. Оформить доставку готовой еды станет проще.

Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета»: «Мы постоянно улучшаем нашу витрину для того, чтобы клиентам было удобнее и приятнее ею пользоваться. Tech-команда «Cбермаркета» провела несколько аналитических сессий, тестов и экспериментов, чтобы понять, какой формат будет удобен всем стейкхолдерам. Так, клиенты будут быстрее выбирать магазин или заведение и приступать к сбору корзины. Партнеры станут заметнее для пользователей приложения, а сам сервис сможет прицельно развивать направления своего бизнеса. И первая обратная связь от наших клиентов подтверждает, что мы идем в правильном направлении: они делятся, что стали находить рестораны гораздо быстрее, а заметность полки «быстрая доставка» повысилась».

Сейчас идет A/B-тестирование новой онлайн-витрины, но часть клиентов уже пользуется обновленной страницей. Также «Сбермаркет» работает над персонализированным ранжированием полок. Их размещение на странице клиента будет зависеть от того, как часто он пользуется одной из них. К примеру, полка «магазины» будет на первом месте у тех, кто заказывает продукты в рамках плановой доставки — в определенный временной слот. В будущем ранжирование будет учитывать, какие полки наиболее полезны новичкам, а какие — опытным покупателям.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».