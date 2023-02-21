«Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве

«Сбермаркет» запустил доставку из интернет-магазина товаров для животных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы.

Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корма, одежда для животных, витамины и другие товары. Оформить заказ можно на сайте сервиса или через мобильное приложение. Клиенты «Сбермаркета» смогут получить заказы в выбранный трехчасовой интервал.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Сбермаркет» — это сервис доставки не только продуктов, но и многих других товаров, в том числе и для животных. На данный момент мы доставляем более чем из более 15 сетей в этом сегменте. А по итогам 2022 г. мы отмечаем рост количества заказов в категории «Товары для животных» в 1,5 раза. Сотрудничество с самым крупным интернет-магазином товаров для животных в России Petshop позволит нам еще больше расширить ассортимент в данной категории и предложить клиентам и их питомцам товары по самым выгодным ценам».

Для сети Petshop это не менее важный шаг в сотрудничестве: «Партнерство позволит увеличить клиентскую базу и сделать доступными товары сети для ещё более широкого круга покупателей», — сказал Серж Иванов, директор по маркетингу Petshop.