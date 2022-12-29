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«Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» посчитал, сколько клиенты сэкономили времени и денег, что чаще всего покупали и сколько заказов сделали в 2022 г. Пользователи сервиса могут узнать персональную статистику в приложении и на сайте sbermarket.ru.

Общая сумма экономии россиян составила 18,7 млрд руб. 1 млн товаров жители страны купили по цене дешевле, чем в магазине. Москвичам удалось сохранить в своем бюджете с помощью сервиса почти 6 млрд руб., а петербуржцам — 1,5 млрд руб. за год. Красноярцы, самарцы и новосибирцы заказали товары в 2022 г. с выгодой до 500 млн руб.. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге удалось сохранить благодаря скидкам и акциям по 600 млн руб. А один клиент из Тульской области сэкономил 557 тыс. руб., делая покупки в «Сбермаркете».

Сервис также проанализировал, какие продукты чаще всего заказывали жители страны. По-прежнему любимыми продуктами являются бананы и молоко: в этом году клиенты сервиса купили 5800 тонн бананов и 27,6 млн литров молока. Около 1 млн раз женщины брали влажный корм Perfect Fit для стерилизованных кошек с курицей, а также включали в более 700 тыс. заказов детский яблочный сок «Сады Придонья» объемом 125 мл. Третьим по популярности продуктом у россиянок является пастеризованное молоко «Простоквашино» 2,5% жирности и объемом 930 мл. Его клали в корзину более 678 тыс. раз.

Мужчины в 2022 г. больше всего заказывали безалкогольные напитки. А именно — природную воду Baikal430 объемом 0,45 л и негазированную воду «Святой источник» в 1,5-литровой бутылке. Причем в совокупности мужчины заказали более 700 тыс. литров этих напитков. Закрывает тройку лидеров молоко бренда «Домик в деревне» 3,2% жирности и объемом 925 мл. Его мужчины добавляли в заказ почти 300 тыс. раз.

За 2022 г. курьеры «Сбермаркет»а доставили в разные города от Калининграда до Петропавловска-Камчатского 300 тыс. тонн товаров. В пятерку лидеров по общему весу доставки вошли Москва и Московская область (почти 180 тыс. тонн), Санкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн).

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Аналитики «Сбермаркета» проанализировали, какие продукты чаще оказывались в корзинах у жителей разных городов России. Например, в Москве, Саратове, Омске, Уфе и Новосибирске чаще всего покупают негазированную воду, на первом месте по количеству заказов у ростовчан и волгоградцев — детский яблочный сок. Тюменцы и жители Челябинска в 2022 г. чаще всего брали пшеничный хлеб, нижегородцы и самарцы — куриные яйца. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске большинство горожан любят молоко — первые по популярности позиции занимают молоко разных процентов жирности.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

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