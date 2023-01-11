«Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» при поддержке «Терралинк» завершил переход на полностью автоматизированный электронный документооборот. Объем документов сервиса и его контрагентов составляет порядка 500 тыс. документов в день. За три месяца удалось интегрировать сервисы четырех операторов ЭДО в учетную систему «1С». Об этом CNews сообщили представители «Терралинк».

На регулярной основе «Сбермаркет» работает более чем с 30 тыс. контрагентами по всей России. Ведение бумажного документооборота требовало огромного количества ресурсов, включая силы и время сотрудников на обработку, хранение и отражение документов в системе учета.

Переход на ЭДО проходил на базе платформы TerraLink xDE. Благодаря поддержке специалистов «Терралинк» «Сбермаркет» оперативно решил вопросы с подключением контрагентов, доработкой учетной системы «1С» и взаимодействием с операторами ЭДО.

TerraLink xDE поддерживает приемку и передачу первичных документов через сервисы операторов ЭДО «Диадок», Docrobot, «Сберкорус» и «Калуга астрал». Все процессы происходят в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С».

В учетной системе специалисты «Терралинк» организовали рабочее место делопроизводителя. Этот специалист отвечает за подписание, отправку на согласование и мониторинг обработки документов. Для типовых операций разработали функцию автоматического подписания документов. Она значительно сократила время ответа контрагенту и избавила сотрудников «Сбермаркета» от рутинных задач. Разнообразный набор отчетов по мониторингу процесса обработки документов: от поступления, согласования и до отражения в учете – позволил оперативно выявлять проблемные точки и принимать управленческие решения.

Благодаря переходу на ЭДО нагрузка на сотрудников отдела делопроизводства и бухгалтерии «Сбермаркета» сократилась примерно на 30%. Интеграционное решение TerraLink xDE справляется с огромным потоком документов и работой с большим количеством контрагентов. Теперь силы специалистов «Сбермаркета» задействованы в более важных процессах, а партнеры сервиса мгновенно получают документы.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

«Терралинк» – российский системный интегратор, входит в список крупнейших поставщиков ИТ-услуг (Рейтинг CNews Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2021). Одна из специализаций компании — комплексная автоматизация процессов обработки электронных документов. Решения компании уже помогли перевести в цифровой формат до 90% коммерческих операций крупных производственных, ритейловых, нефтегазовых и других компаний. В команде «Терралинк» работает более 400 сотрудников, офисы расположены в Москве, Перми и Ростове-на-Дону.