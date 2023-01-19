«Сбермаркет» запустил чат-бота, который позволяет добавить товары в заказ и узнать статус доставки

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил чат-бота в своём приложении. Теперь, чтобы добавить товар или узнать статус заказа, клиент может ему написать и выбрать одно из предложенных решений.

Чат-бот «Сбермаркета» работает круглосуточно: вне зависимости от нагрузки он сразу реагирует на сообщение клиента. Бот обращается к базе данных сервиса и оперативно отвечает на вопросы покупателя: «Где мой заказ?», «Сколько ждать курьера?», «Забыл заказать гречку — можно ли её добавить?».

Технология интегрирована с информационными системами компании, поэтому бот не только консультирует, но и выполняет необходимые транзакции — например, возвращает деньги за заказ. Если же пользователь забыл включить какой-то продукт в корзину, чат-бот откроет ему витрину товаров и поможет добавить необходимое.

Для удобства клиента сообщения от бота маркируются. Таким образом пользователь может визуально отличать, кто его консультирует — бот или человек. Если для решения вопроса понадобится специалист, то к разговору подключится сотрудник службы заботы — он увидит вопрос пользователя и подскажет, что делать дальше. Так технология экономит время не только клиента, но и службы поддержки сервиса.

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Светлана Вельможина, директор службы заботы о клиентах «Сбермаркета», сказала: «Чат-бот автоматизирует работу контактного центра по трудоемким, но повторяющимся задачам. Развитие нейросети и интеграция технологии с другими системами позволяет оказывать пользователям качественный сервис и оптимально распределять ресурсы. Умный бот всегда готов прийти на помощь клиентам и быстро подключиться к решению их задач».

«Сбермаркет» запустил первую бета-версию чат-бота в конце 2022 г. — тогда пользователи могли узнавать о статусе заказа и времени доставки. С января 2023 г. функциональность цифрового помощника значительно расширилась. Связаться со службой поддержки, помимо чат-бота, можно круглосуточно по телефону.