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«Сбермаркет» внедрил технологию параллельной сборки заказов

Команда онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» разработала и внедрила технологию параллельной сборки заказов во всех городах своего присутствия: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Благодаря новому формату сборки сервис сокращает время комплектации заказа, а клиенты получают необходимые продукты в рамках установленного времени.

Параллельная сборка заказов осуществляется в плановой доставке — когда пользователь выбирает удобный ему день и временной промежуток. Сначала «умные» алгоритмы обрабатывают входящие заказы: анализируют объём и вес товаров, отбирают те онлайн-корзины, которые можно соединить с единым временным окном для сборки. Далее в мобильном приложении «Шоппер», в котором сборщики и курьеры получают и обрабатывают заказы, приходит предложение на комплектацию двух заказов одновременно. Затем сборщик собирает две корзины параллельно, учитывая правила упаковки и товарного соседства. Для удобства заказы в приложении разделены по цвету — зелёные и синие.

Новая технология улучшает логистику сборщиков. Раньше для комплектации одного заказа приходилось идти в торговый зал, обходить нужные отделы, а затем направляться в зоны касс и упаковки. Сейчас благодаря параллельной сборке сборщики экономят время и за тот же маршрут собирают два заказа. Эта технология уже запущена более чем в 500 торговых точках «Магнита», «Ленты онлайн», «Глобуса», Metro и «О’кей».

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Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «Мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, чтобы курьеры и сборщики оперативно собирали и доставляли заказы, а жители и гости нашей страны проходили «бесшовный» клиентский путь. Уже на первом этапе запуска новой технологии 35% заказов в плановой доставке собираются параллельно. При этом сокращается время комплектации заказа на 10%. Сборщики теперь собирают больше заказов за смену и таким образом увеличивают своё вознаграждение. Кроме этого, параллельная сборка заказов помогает нам ещё лучше соблюдать обещанное клиенту время доставки».

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