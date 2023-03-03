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Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76%

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сеть гипермаркетов «Ашан» рассказали об итогах сотрудничества в 2022 г. Онлайн-оборот «Ашан» через сервис увеличился на 76%, по сравнению с 2021 г., а количество заказов при этом выросло на 52%. Также в 2022 г. в три раза вырос спрос на товары СТМ, а их доля увеличилась более чем в два раза.

Ассортимент и структура спроса

Чаще всего пользователи сервиса оформляли доставку из «Ашан» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В Волгограде среди самых часто приобретаемых товаров оказались корма для домашних питомцев. В Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске и Перми пользуется спросом мясная продукция. А в целом по России самые популярные продукты в онлайн заказах – мясо, молоко и детские товары. Что примечательно, все лидеры продаж – товары под собственными торговыми марками «Ашан».

Онлайн-ассортимент и стоимость товаров при заказе через «Сбермаркет» идентичны оффлайн-магазинам «Ашан». Клиентам сервиса доступны более 75 тыс. позиций сети, в том числе продукты питания, товары для детей, косметика, бытовая химия и товары собственных торговых марок — «Красная птица», «Золотая птица» и «Каждый день». Оформить доставку можно на сайте «Сбермаркета» или через приложение, при этом клиент сам выбирает время получения заказа. С функцией самовывоза можно самостоятельно забрать уже собранные продукты как из магазина, так и получить их прямо в автомобиль с помощью услуги ««Ашан авто».

«“Ашан” — один из стратегических партнёров “Сбермаркетa”. Сочетание широкого ассортимента товаров, включая особо востребованные клиентами товары собственных торговых марок сети, с логистическими и технологическими решениями «Сбермаркет»а позволило продемонстрировать мощный рост в 2022 г., который составил 76%. Говоря об СТМ сети, особенно активно рос спрос пользователей сервиса на товары под собственной торговой маркой “Ашан” “Каждый день”. В 2023 г. мы продолжим развивать совместные проекты, которые улучшат сервис для наших клиентов», — сказал Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете».

Совместные проекты

В течение 2022 г. «Ашан» и «Сбермаркет» запустили несколько совместных проектов, в том числе ««Ашан авто» — самовывоз покупок в багажник автомобиля. Пользователю сайта или мобильного приложения достаточно указать в отдельном поле информацию о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в приложении кнопку «Я на месте» — сотрудники «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник. Цель этого проекта — сэкономить время клиента и облегчить процесс самовывоза.

«Сбермаркет» также активно развивал с «Ашан» экспресс-доставку на базе магазинов формата «Ашан сити». Сейчас сервис запущен в 10 точках в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В I квартале 2022 г. «Сбермаркет» и «Ашан» запустили первый совместный даркстор в городе Московский в Московской области. Перечень товаров, представленных в дарксторе, меняется ежедневно в зависимости от спроса покупателей в конкретный день недели. Благодаря этому проекту жители близлежащих районов получают свои заказы в два-три быстрее, чем из обычных гипермаркетов.

В погоне за трендом на супераппы
Цифровизация

Кроме того, в рамках сотрудничества в 2022 г. «Сбермаркет» помог снизить количество замен и отмен товаров в интернет-магазине «Ашан» на 4 п.п. Это стало возможным благодаря машинному алгоритму, разработанному «Сбермаркетом». В совокупности все эти меры привели к росту NPS в собственном интернет-магазине «Ашан» на 20%.

Марина Туран, директор по цифровым продажам «Ашан ритейл Россия»: «Наши результаты за 2022 г. очень воодушевляют. Нам удалось улучшить наши показатели почти в 2 раза, количество заказов на витрине auchan.ru увеличилось на 100%, а доля заказов через мобильное приложение – до 50%. В 2023 г. мы планируем совершенствовать внутренние процессы уже запущенных проектов и тестировать новые, чтобы обеспечить уникальный, а, главное, качественный клиентский опыт».

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

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