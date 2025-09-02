Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Саркисов Артур


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов 1
01.08.2022 «Сбермаркет» и X5 Group объявили о сотрудничестве в области экспресс-доставки 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 1
20.08.2020 «Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве 1
17.08.2020 «СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам 1
04.08.2020 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза для клиентов в 32 городах России 1
30.04.2020 «Ситимобил» начал доставлять заказы «Сбермаркета» в Москве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Саркисов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 193 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Gett 84 1
X5 Group - Перекрёсток 592 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
ВкусВилл - Избёнка 167 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11880 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6101 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5260 1
Оповещение и уведомление - Notification 5146 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 6
Apple Pay 499 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Бедарев Виталий 17 1
Бургер Армин 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 5
Россия - РФ - Российская федерация 152634 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2367 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3284 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1184 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1372 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1713 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 64 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 50 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 192 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: