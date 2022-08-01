«Сбермаркет» и X5 Group объявили о сотрудничестве в области экспресс-доставки

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и X5 Group объявили о начале сотрудничества в сегменте быстрой доставки. До конца 2022 г. к сервису будет подключено около 5 тыс. точек ретейлера по всей России.

Партнерство позволит X5 повысить доступность экспресс-доставки для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — увеличить возможности выбора из любимых магазинов и предложить клиентам больше товаров по выгодным ценам. Пользователям станут доступны более 39 тыс. позиций из «Перекрёстка» и 20 тыс. — из «Пятёрочки».

В данный момент к сервису подключены первые точки «Пятерочки» и «Перекрестка» в Москве и Санкт-Петербурге. К середине августа зона доставки расширится на всю территорию этих городов, а количество охваченных онлайн-сервисом точек составит около 1 тыс. в Москве и 200 в Санкт-Петербурге. В сентябре доставка из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» заработает во всех городах-миллионниках, где есть «Сбермаркет».

«Быстрая доставка — важное направление бизнеса для компании. Мы видим востребованность услуги среди клиентов и постоянно ее развиваем — заключаем новые партнерства, расширяем географию, совершенствуем технологический продукт. Сейчас доля экспресс-заказов в «Сбермаркете» составляет 30%. Быстрая доставка доступна в 90 городах, к ней подключено 11 тыс. торговых точек. Для нас сотрудничество с таким партнером как X5 имеет стратегическое значение, позволяя существенно усилить позиции в сегменте», — сказал Артур Саркисов, вице-президент по операциям «Сбермаркета».