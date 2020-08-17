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«СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил новую функцию – электронные чаевые для курьеров и экспертов по закупкам.

Пользователи «СберМаркета» могут отправить чаевые на собственном сайте сервиса доставки продуктов и в мобильном приложении. После того как заказ был доставлен, клиент получит доступ к форме для оценки заказа, а также персональные платежные формы курьера и эксперта по закупкам. Клиент может отправить комфортную для себя сумму чаевых с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay и, при необходимости, оставить отзыв.

«Мы запустили сервис электронных чаевых в ответ на запрос наших клиентов – они высоко ценят работу экспертов по закупкам и курьеров сервиса, что отражается в высокой средней оценке работы компании. С помощью чаевых пользователи смогут дополнительно выразить благодарность за доставленные заказы, а эксперты по закупкам и курьеры “СберМаркета” получат дополнительный источник дохода», – сказал Артур Саркисов, операционный директор СберМаркет.

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