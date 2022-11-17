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Логистика Курьерские услуги



17.11.2022 «Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера»
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club
04.10.2022 В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы
19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха
08.07.2022 Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista
29.06.2022 Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса
08.06.2022 «Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров
28.04.2022 «Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров
19.04.2022 «Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ
19.04.2022 «Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров
18.04.2022 «Курьер сервис экспресс» изменит процессы в логистике в условиях трансформации рынка
13.04.2022 Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы
14.02.2022 «Яндекс» увеличил расходы на поддержку таксистов и курьеров в период пандемии до 700 млн рублей
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров
24.08.2021 Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров
21.04.2021 Исследование «Сбера»: энергичная музыка ускоряет доставку
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай»
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам
16.12.2020 Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды»
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок
03.09.2020 «Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров
17.08.2020 «СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых для курьеров и экспертов по закупкам
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели
31.03.2020 «1С» представила антикризисный пакет «1С-Просто» для розницы
03.02.2020 iGooods совместно с «Тинькофф» запускает электронные чаевые
13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео
07.10.2019 Курьеры Ozon устроили забастовку
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров
25.07.2016 В России запустился интернет-сервис доставки товаров и еды Boneerun
13.07.2016 Lamoda переходит на мобильный эквайринг с помощью ВТБ24

Публикаций - 876, упоминаний - 1080
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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