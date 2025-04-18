Wildberries внедрила карту для отслеживания курьеров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) внедрила новые функции в мобильное приложение маркетплейса – покупатели могут отслеживать передвижение курьера из пунктов выдачи заказов до двери в режиме реального времени прямо в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На данный момент новая карта отслеживания курьера работает в более 300 городов, где действует сервис. Клиенты могут видеть, где находится курьер, сколько ему осталось до прибытия, и ориентироваться по живой навигации.

В ближайшем времени в мобильном приложении появится и онлайн-чат с курьером, который позволит покупателю передать важную информацию напрямую: например, уточнить номер подъезда, код домофона или сообщить, что получатель вышел на улицу.

«Мы стремимся сделать курьерскую доставку максимально удобной, прозрачной и современной. Функция отслеживания заказа в реальном времени значительно повышает комфорт: покупатель видит, где находится его посылка и благодаря этому может спланировать свое время. А запуск чата с курьером решит одну из самых частых задач — быстрое уточнение деталей при вручении», — сказал руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

Обе функции — часть программы цифровизации логистики Wildberries. Ранее маркетплейс расширил географию сервиса до более чем 300 городов и внедрил возможность экспресс-доставки в течение первых двух часов.