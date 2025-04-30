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Wildberries расширила функционал курьерской доставки к майским праздникам

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) выпустила ряд больших обновлений в рамках расширения функционала курьерской доставки из пунктов выдачи заказов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Маркетплейс внедрил возможность для клиентов выбрать услугу «оставить у двери» — она уже доступна в ряде регионов и продолжит постепенно масштабироваться на все города России, где представлен функционал курьерской доставки. Если же клиент захочет «подгадать» время и забрать товар лично, то он всегда может ориентироваться на внедренную Wildberries интерактивную карту, позволяющую отслеживать перемещение курьера от пункта выдачи заказов до двери в режиме реального времени.

Кроме того, в ближайшие дни клиенты смогут выбрать, какие товары из общего заказа поедут курьером, а какие останутся дальше на хранении в ПВЗ.

«Все эти изменения нацелены на упрощение клиентского пути и взаимодействия со всей нашей логистической цепочкой. Это особенно важно в период растущего спроса. Уже сейчас во всех доступных городах-миллионниках среднее время доставки составляет не более 1 часа и это точно для нас не предел. Мы продолжаем улучшать наши процессы, чтобы стать одними из самых быстрых в этой сфере», — сказал руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

Сегодня доставка из ПВЗ Wildberries силами курьеров доступна уже в 318 городах России, и эта цифра продолжает расти каждый день.

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