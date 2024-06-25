78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов

Из трех основных способов доставки товаров ― самовывоз из магазина, доставка до пункта выдачи и курьерская доставка до двери, ― покупателям Fix Price больше всего удобен самовывоз, следует из весенней волны исследования компании Vector, проведенном для Fix Price. «Самовывоз» выбирают 78% опрошенных интернет-покупателей сети (+4 процентных пункта по сравнению с годом ранее). 19% считают удобной доставку курьером до двери, 4% - доставку до пункта самовывоза. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

При этом относительно более популярна опция самовывоза среди покупателей регионов России – удобным этот способ там назвали 80% покупателей интернет-магазина Fix Price. Относительно менее популярен «самовывоз» в Санкт-Петербурге (70%), где покупатели больше, чем в регионах и в Москве предпочитают курьерскую доставку до двери (26%). В Москве же самовывоз удобен 74% покупателей, а 21% заказывают доставку заказов курьером до двери.

«Самовывоз остается самым актуальным способом доставки ввиду своей дешевизны и скорости: большинство заказов собираются в считанные часы с момента оформления заказа покупателем. Широкая сеть наших магазинов является по сути удобным пунктом выдачи заказов. Курьерскую доставку до двери выбирают те, кто закупают объемные или тяжелые товары, например посуду, средства гигиены, а также покупатели с высоким чеком ― в этом случае барьеры к оплате курьерской доставки ниже», – сказала Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга Fix Price.

Половина покупателей (51%) получают свои заказы уже в день оформления, что на 5 п.п. больше, чем весной 2023 г. 21% получают заказ в течение одного дня, 28% ― в течение двух или более дней. По данным внутренней аналитики Fix Price, в I квартале 2024 г. время сборки онлайн-заказов на стороне магазинов сократилось на 12% и составило примерно 2,5 часа с момента получения с момента оформления заказа покупателем на сайте до его полной сборки.