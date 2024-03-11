Курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки

Аналитики «Авито Работы» изучили самые востребованные и популярные сферы для подработок и выяснили, что зимой 2024 г. наиболее активно предлагали подработку и откликались на такие вакансии в сфере курьерской доставки. Доля этого сегмента от общего числа опубликованных вакансий составила 19%, а доля откликов кандидатов — 10%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В топ-3 востребованных сфер деятельности для подработки также вошли сегменты такси (9%) и производства, сырья, сельского хозяйства (8%).

«Сегмент курьерской доставки продемонстрировал особо активный рост как с точки зрения интереса работодателей, так и со стороны кандидатов. Подработка — это долгоиграющий тренд рынка труда. Для соискателей появляется возможность занять свободное время и найти дополнительный источник дохода. А работодатели таким образом могут восполнить дефицит кадров временными сотрудниками», — сказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Сферы с наибольшим количеством вакансий для подработок

Помимо курьерской доставки, зимой 2024 г. соискателям особенно были интересны подработки в сферах производства, сырья, сельского хозяйства (6%) и продаж (6%), туризма и ресторанов (5%), строительства (5%), транспорта и логистики (3%), а также в группе профессий домашнего персонала (3%).

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«Авито Работа» — платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.