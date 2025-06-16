Слишком много зарабатываете. Курьеров хотят загнать в единую цифровую платформу

У российских компаний возникли претензии к зарплатам курьеров, которые уже давно получают больше многих отечественных ИТ-специалистов. Их высказывает, в частности, нынешний глава «Почты России», призывая объединить всех курьеров под новой специализированной цифровой платформой.

Не нужна вам такая зарплата

Высокие зарплаты российских курьеров стали вызывать вопросы у руководства компании, которой многочисленные службы доставки составляют очень серьезную конкуренцию. Как пишет РБК, действующий руководитель «Почты России» Михаил Волков уверен, что курьеры в России зарабатывают слишком много, даже несмотря на общую нехватку людей в сфере логистики. По этой причине «Почта» создает цифровую платформу для коллективного использования курьеров.

По словам Волкова, в настоящее время российские курьеры вполне могут зарабатывать вплоть до 300 тыс. руб. Он сообщил РБК, что платить доставщикам такие деньги – означает «стимулировать конкуренцию за кадры на этом рынке».

Это подтверждают и независимые исследования. Например, в марте 2025 г. портал по поиску работы SuperJob нанес ощутимый удар по престижу высшего образования в России, наглядно продемонстрировав, что зарабатывать большие деньги в России можно и без него. Согласно статистике портала, курьерам в Москве платят в среднем на 19% больше, нежели людям с высшим образованием. Средняя зарплата первых находится в пределах 130 тыс. руб., тогда как вторые получают в среднем 105 тыс. руб. В SuperJob отметили также, что до своего пика спрос на курьеров еще не дошел, следовательно, возможен дальнейший рост их зарплат.

Фото: frimufilms / FreePik Как отразится на количестве курьеров потенциальное падение их зарплат - вопрос открытый

CNews писал, что курьеры в России давно обогнали по размеру зарплат предыдущих рекордсменов в этом плане – ИТ-специалистов. Сейчас развозить еду и товары выгоднее, нежели целыми днями сидеть перед монитором, да и специальных знаний для этого не требуется.

Коллективное курьерское

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера – это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», – заявил Волков РБК. При этом он не пояснил, почему такая высокая заплата – это плохо непосредственно для курьера, ведь он фактически тоже работает в сфере доставки. Также он не уточнил, чем плохи такие деньги, получаемые в обмен за перемещение по городу, для тех, кто не может добиться такой зарплаты в своей сфере и рассматривает курьерство как новый способ заработать на жизнь.

Также Волков не уточнил, чем именно высокие зарплаты курьеров невыгодны именно службам доставки ввиду активного роста спроса на их услуги.

Вместо этого Волков сказал, что нужно построить некую «цифровую платформу для совместного использования курьеров», пишет РБК. Он добавил, что «Почта России» уже работает в этом направлении при содействии других участников рынка. Кто именно строит эту платформу бок о бок с «Почтой», Волков не раскрыл, равно как и то, кто будет владеть этой платформой, и в каких долях.

Курьеры в штатском

«Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация», – сказал РБК глава «Почты России». Одновременно заявляя о том, что курьерам явно, по его мнению, переплачивают, Волков также упомянул и нехватку кадров на рынке труда в России в общем и в сфере логистики в частности.

Как логистические компании будут решать вопрос с нехваткой кадров и сдерживанием роста их дефицита, если «Почта» в итоге добьется снижения зарплат курьеров, Волков не уточнил.

Волков отметил, что в штате «Почты России» в настоящий момент около 1600 курьеров и более 80 тыс. почтальонов. У курьеров в службах доставки, как правило, всегда есть внешние отличительные признаки – униформа в фирменных цветах компании, яркая термо-сумка и пр. Однако вкладываться в униформу для почтальонов «Почта России» в обозримом будущем не намерена. По словам Волкова, они «приносят людям долгожданные письма, важные квитанции и, конечно, пенсии – они приходят к 10 млн пожилых людей». «Но одевать почтальона ярко – это лишний раз привлекать к нему внимание, а он несет наличные средства. Поэтому в ближайшее время вряд ли вы увидите почтальонов в униформе – такой вопрос мы не рассматриваем», – сказал он РБК.