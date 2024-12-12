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Покупатели «Яндекс Маркета» могут попросить курьера забрать посылку «по клику» из пункта выдачи заказов

Теперь покупатели «Яндекс Маркета» могут попросить курьера забрать их заказ из ПВЗ и привезти его вместе с продуктами из «Лавки». Сервис запустил доставку по клику из ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Покупатель делает заказ на «Маркете» в пункт выдачи заказов, после того как заказ приехал - он может забрать его самостоятельно или нажать в приложении кнопку «вызвать курьера» и добавить продукты из «Лавки» к своей посылке. Курьер «Лавки» заберет заказ продуктов и по пути к покупателю заедет в ПВЗ и заберет его посылку.

Новый функционал пригодится если покупателю по разным причинам может быть неудобно забрать заказ самостоятельно, например, из-за болезни или нехватки времени.

Сейчас услуга доступна практически половине жителей Москвы, а скоро появится у всех.

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