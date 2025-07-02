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«Яндекс» обеспечил безопасным транспортом 11 тыс. курьеров в Москве и Санкт-Петербурге

За последние полгода «Яндекс» удвоил количество курьеров на безопасных электровелосипедах собственной разработки. Они есть уже в 11 городах России, а только в Москве и Санкт-Петербурге на них выполняют доставки уже 11 тыс. курьеров. По всей стране до конца 2025 г. число курьеров, выполняющих доставки на «Яндекс Байках», достигнет 20 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Год назад «Яндекс» представил собственный безопасный электровелосипед — «Яндекс Байк». Он оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и специальным IoT-модулем, который контролирует соблюдение ПДД и ограничивает скорость до 25 км/ч. При этом, по данным аналитиков «Яндекса», средняя скорость передвижения курьеров на «Яндекс Байках» — 11,1 км/ч. Также у каждого «Яндекс Байка» есть индивидуальный номер. Взять «Яндекс Байк» в аренду курьеры могут в городских велоцентрах «Яндекса» от 1 руб. в неделю.

«Яндекс» много лет работает над разработкой решений для увеличения безопасности. Например, сервисы доставки регулярно обучают курьеров правилам дорожного движения и выдают форму с увеличенным количеством светоотражающих элементов, чтобы курьеров было лучше видно в темноте, а также курьерам выдаются термокороба нового типа с увеличенными номерами. Кроме того, у «Яндекса» есть велопомощники, следящие за соблюдением курьерами ПДД, и действуют программы страхования для всех участников процесса доставки — как для курьеров, так и для третьих лиц. Максимальная сумма выплаты по базовой страховке — 2 млн руб.

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