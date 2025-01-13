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Росреестр ФКП ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
|Мартынова Елена 87 3
|Захаренко Юлия 16 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Слышкин Василий 129 2
|Мартиросов Давид 57 2
|Шередин Роман 26 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Шилов Сергей 91 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Бурин Андрей 17 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Хакимова Юлия 1 1
|Жирова Ольга 3 1
|Тарасов Андрей 20 1
|Зейтениди Наталья 25 1
|Гоголев Алексей 8 1
|Ширяев Виктор 1 1
|Амозов Аркадий 1 1
|Баранкевич Анна 1 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Павленко Ольга 1 1
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