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Индексная книга (каталог) CNews*
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13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
27.12.2024 Публичная кадастровая карта теперь доступна на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» 2
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
19.09.2024 Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России 3
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области 2
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 2
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 2
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 2
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» 2
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 2
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 2
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 2
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства 2
28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных 1
05.12.2022 Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД 4
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 2
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2
28.12.2021 Росреестр сформировал наборы данных для аналитики рынка недвижимости 1
01.12.2021 Росреестр представил сервис «Умный кадастр» для наполнения ЕГРН актуальными данными и защиты имущественных прав граждан 1

Публикаций - 22, упоминаний - 39

Росреестр ФКП ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 8
Ростелеком 9700 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Крок - Croc 1777 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Softline - Софтлайн 2810 1
MONT - МОНТ 144 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
8213 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Yandex - Яндекс 7339 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 7
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 7
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 8
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 7
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Электронный документ - Electronic document 1454 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 9
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 8
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 3
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 16 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 14 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 14 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 17 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
Мартынова Елена 87 3
Захаренко Юлия 16 3
Мишустин Михаил 676 2
Слышкин Василий 129 2
Мартиросов Давид 57 2
Шередин Роман 26 1
Елин Дмитрий 11 1
Шилов Сергей 91 1
Лейпи Игорь 13 1
Бурин Андрей 17 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Хакимова Юлия 1 1
Жирова Ольга 3 1
Тарасов Андрей 20 1
Зейтениди Наталья 25 1
Гоголев Алексей 8 1
Ширяев Виктор 1 1
Амозов Аркадий 1 1
Баранкевич Анна 1 1
Ключенко Андрей 3 1
Павленко Ольга 1 1
Тишков Валерий 1 1
Вануйто Семен 1 1
Гаряева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Киргизия - Бишкек 131 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Индия - Bharat 5432 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Минприроды РФ - Государственный водный реестр 6 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Экономический эффект 1067 1
СРО - саморегулируемые организации 94 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
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