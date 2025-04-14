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Национальный проект Демография
|14.04.2025
|Технологии искусственного интеллекта Сбербанка открывают новые возможности для работы людей с инвалидностью 1
|28.09.2022
|«БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России» 1
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 25 1
|Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 108 1
|ТГУ - Томский государственный университет 178 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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