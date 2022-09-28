«БФТ-холдинг» реализовал механизм подачи заявок на платформе «Работа в России»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность ФГИС «Единая цифровая платформа «Работа в России». В систему внедрена платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован механизм подачи заявок на обучение, а также другие важные функциональные возможности. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Обновление позволит создать стабильно работающее решение, которое поможет десятку миллионов пользователей по всей стране пройти обучение за счет государства и предоставит органам госвласти огромный массив данных для принятия решений по развитию рынка труда и занятости. Всего через «Работу в России» в 2022 г. планируется обучить не менее 345 тыс. человек.

Проект по модернизации платформы «Работа в России» направлен на создание условий для непрерывного карьерного развития граждан, обеспечения роста доходов населения и развития рынка труда. Предпосылкой модернизации стало обновление программы «Содействие занятости», которая реализуется с 2019 по 2024 гг. в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этой программе, россияне из незащищенных социальных групп могут пройти обучение или переобучение, чтобы устроиться на работу, открыть свое дело или начать работать в качестве самозанятого.

С момента создания система постоянно развивается. Так, в 2021 г. ФГИС ЕЦП «Работа в России» уже выступала как фронт-система для подачи заявок гражданами. В 2022 г. специалисты «БФТ-холдинга» реализовали ряд новых функций, направленных сразу на нескольких категорий пользователей – граждан, федеральных операторов и центров занятости населения, а также Роструда. По итогам проекта, граждане смогут легко подавать заявки на обучение. Центры занятости населения смогут обрабатывать заявки граждан после прохождения ими профориентации, а также направлять заявителей на обучение в образовательные организации федеральных операторов и осуществлять мониторинг прохождения обучения. При этом Роструд, федеральные операторы и службы занятости получат возможность осуществлять мониторинг результатов обучения граждан и их последующего трудоустройства.

Среди важнейших обновлений системы – возможность автоматически определять отношение пользователя к категории граждан, имеющей право на переподготовку, а также отслеживать информацию о его дальнейшем трудоустройстве и занятости посредством внешних государственных информационных систем. Для этой цели реализована интеграция с системами Пенсионного фонда, ФНС, с внешними информационными системами РАНХиГС, Томского Государственного Университета, а также Агентства развития профессионального мастерства Worldskills.

В части интеграции с ПФР и ФНС реализована функциональность проверки категорий граждан при подаче заявки и статуса занятости после обучения. Для ИС вузов реализована возможность передачи данных о гражданах и их заявках из «Работы в России» во внутренние системы. Помимо этого, ИС учебных заведений теперь смогут передавать на единую цифровую платформу сведения о своих образовательных программах, соглашения о партнерстве между федеральными операторами и образовательными организациями, а также данные о заключенных договорах на обучение, успеваемости студентов и их отчислении. При помощи этих возможностей система проверит, имеет ли соискатель право на льготу, самостоятельно направит его на обучение к одному из аккредитованных операторов, проведет мониторинг эффективности обучения, а также проверит, смог ли гражданин трудоустроиться. Полученные данные помогут федеральному регулятору проводить объективный мониторинг общей ситуации на рынке занятости в стране, а также принимать стратегические решения по развитию отрасли.

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«Цифровая платформа “Работа в России” имеет исключительное влияние на рынок труда в связи с уникальностью оказываемых услуг и сервисов. В России нет ни одного подобного сервиса, который мог бы решать столько комплексных задач в области труда и занятости с применением современных технологий, инструментов анализа больших данных, а также искусственного интеллекта для целей «умного» подбора работников и работы. Ежедневно на обучение подается более 2500 заявок со всей России, и эти показатели будут расти. Мы продолжим системную работу по технологическому совершенствованию «Работы в России» и развитием этого проекта», - сказал Павел Карачинский, директор по развитию «БФТ-холдинга».

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.