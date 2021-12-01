Росреестр представил сервис «Умный кадастр» для наполнения ЕГРН актуальными данными и защиты имущественных прав граждан

Росреестр разработал и протестировал сервис «Умный Кадастр» на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа, помогающий защищать имущественные интересы граждан и вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости. Проект представила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова на заседании аттестационной комиссии под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко в рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» в РАНХиГС.

Сервис создан и протестирован в составе эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), который в 2021 г. проводится в четырех пилотных субъектах России: Республике Татарстан, Пермском и Краснодарском крае, Иркутской области.

Как отметила Елена Мартынова, сегодня в ЕГРН отсутствует примерно 10% данных об объектах недвижимости. Почти 46 млн объектов не имеют точных сведений о правообладателях. Процесс их выявления и вовлечения в оборот проводится в «ручном режиме».

«Без зарегистрированных прав люди не могут осуществлять юридически значимые действия со своей недвижимостью: например, продавать, передавать по наследству. Отсутствие данных в ЕГРН влечет за собой риски нарушения прав граждан, является причиной недополучения доходов региональных и местных бюджетов, из которых в том числе финансируется строительство социальных объектов. “Умный кадастр” позволяет перейти от трудоемкого «ручного» процесса и подворового обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН. Сервис уже показал эффективность – скорость поиска таких объектов в пилотных регионах ЕИР в 2000 раз превысила традиционные методы», – сказала Елена Мартынова.

Новый цифровой сервис распознает контуры объектов недвижимости и проверяет их на предмет наличия сведений в ЕГРН и Государственном адресном реестре. «Умный кадастр» классифицирует выявленные объекты недвижимости и формирует различные датасеты (наборы данных), например, по категориям: отсутствующие в ЕГРН, расположенные в «зоне можно»/«зоне нельзя» (то есть пригодные или непригодные для вовлечения в оборот) и так далее.

Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, благодаря оперативному выявлению и классификации объектов недвижимости позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно 17 млн объектов недвижимости.

В настоящий момент «Умный кадастр» уже развернут на базе Государственной единой облачной платформы (Гособлако) и проходит опытную эксплуатацию в пилотных регионах.

«Мы нацелены на масштабирование сервиса на территорию всей страны, развитие новой функциональности и повышение качества технологии в рамках создания Национальной системы пространственных данных», – заявила заместитель главы Росреестра.