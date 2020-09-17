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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе
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17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
25.06.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии»
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
06.04.2017 ИКТ в госсекторе 2017
04.04.2017 «СКБ Контур» на конференции «ИКТ в госсекторе 2017» расскажет о создании единой региональной ИС «Контур Гособлако»
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
28.05.2015 Слухи о сокращении ИКТ-расходов в госсекторе сильно преувеличены
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ
15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux
09.04.2015 Челябинская область планирует зарабатывать на своих ИТ-системах
30.03.2015 Казначейство пытается сэкономить на серверах
26.03.2015 ФССП намерена снимать ограничения на выезд за рубеж за 1 час

Публикаций - 179, упоминаний - 235

Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 222 36
Центр2М - Center2М 50 29
Cinimex - Синимекс 163 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 26
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 206 25
Ситилабс 28 24
Такском - Taxcom 126 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 24
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 24
Schneider Electric Secure Power 47 23
Rimini Street 41 23
Schneider Electric 464 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1083 19
Diasoft - Диасофт 509 18
Программный продукт ГК 1733 16
Yadro - КНС Групп 165 13
Ситилинк - Citilink 232 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 13
Microsoft Corporation 21279 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 364 12
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 27 11
Газинформсервис - ГИС 54 11
BSL - BS lab - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб 12 11
UIPath 44 10
Veeam Software 266 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 625 8
Новые облачные технологии (НОТ) 237 8
Dynatrace 54 8
Oracle Corporation 5827 8
Ростех - Ростехнологии 2398 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7559 7
ОТР 168 7
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 18 6
Ред Софт - Red Soft 271 6
SAP SE 4383 6
СКБ Контур 457 6
Brocade Communications Systems 237 5
РЖД - Российские железные дороги 1353 52
ПГК - Первая грузовая компания 115 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 38
Уралсиб Банк 453 37
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 33
Почта России ПАО 1806 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 30
X5 Group 654 28
Аэрофлот 619 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 777 27
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 26
Segezha Group - Сегежа Групп 92 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 25
МТС банк 265 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 24
ГПБ - Газпромбанк 806 24
Ингосстрах СПАО 280 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 230 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 23
OKS Group 34 23
МКБ - Московский кредитный банк 299 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 109 18
PepsiCo - Пепсико 145 15
Транснефть 216 14
Победа - Кондитерская фабрика 15 14
Интер РАО ПАО 269 14
Фаберлик - Faberlic 67 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 14
Траско - Trasko 29 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 339 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 13
Сургутнефтегаз - СНГ 163 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 236 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 274 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 68
Федеральное казначейство России 1035 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 65
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 56
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3696 55
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1207 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2049 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1210 35
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 32
Счётная палата РФ 566 32
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 29
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 26
Правительство РФ 3951 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 25
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 957 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2447 20
Правительство Москвы 1201 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 15
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 298 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 12
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 12
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 25 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 31 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 479 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 28 11
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 19 11
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 83 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 16
АФТ - Ассоциация Финтех 92 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 45 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
4CIO 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12420 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3704 80
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 326 59
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 521 56
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2332 47
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 532 26
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 451 24
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1830 18
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 116 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 12
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 37 11
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 11
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ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
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1С:ERP Управление предприятием 213 24
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1586 15
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 162 14
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 12
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 67 12
НКТ - Р7-Офис 96 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 20 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 11
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 45 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 17 10
IBM Public Cloud 10 10
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 10
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 37 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 7
Linux OS 7307 4
Новые облачные технологии - МойОфис 330 4
Apple iOS 6258 4
Google Android 11605 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 684 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 50 3
Google Play - Google Store - Android Market 2650 3
Microsoft Office 365 804 3
Apple - App Store 2366 3
Microsoft Windows 10 10288 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 139 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 2
Microsoft Office 3051 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Intel x86 - архитектура процессора 1263 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 7 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 44 2
IBM Cloud 88 2
Т1 TalentForce 7 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 99 2
Казарин Станислав 113 61
Чаркин Евгений 201 51
Шадаев Максут 428 42
Козырев Алексей 274 39
Паршин Максим 178 38
Евраев Михаил 228 38
Дьяченко Валерий 69 34
Валчев Стоян 48 34
Натрусов Артем 136 33
Лысенко Эдуард 223 32
Сотин Денис 106 28
Гуральников Сергей 162 28
Урьяс Вадим 81 27
Фомичев Олег 109 26
Сыкулев Андрей 67 26
Богданов Кирилл 103 26
Абакумов Евгений 109 26
Платонов Михаил 41 25
Семенихин Игорь 40 25
Слышкин Василий 60 25
Прохорова Алла 48 25
Клепиков Алексей 80 25
Трофимова Людмила 34 25
Емелин Александр 28 24
Халматов Максим 48 24
Степченков Максим 41 24
Белоусов Максим 71 24
Соловьев Алексей 64 24
Каюмов Шамиль 37 24
Егоров Владимир 61 24
Портной Михаил 26 24
Петрушин Андрей 66 24
Генкина Екатерина 27 24
Васильев Владислав 42 24
Мискевич Евгений 32 24
Лебедев Антон 31 24
Рубин Адар 31 24
Нестеров Алексей 84 24
Ямщиков Владимир 35 24
Карпов Иван 43 24
Россия - Российская федерация - РФ 90373 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28484 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11701 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 31
Европа Восточная 2839 26
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 538 20
Россия - ЦФО - Калужская область 733 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1112 17
Россия - УФО - Челябинская область 862 16
Россия - ЦФО - Тульская область 931 14
Россия - ПФО - Мордовия Республика 514 13
Россия - ЮФО - Ростовская область 1103 12
Украина 5603 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35856 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2021 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 10
Грузия 1032 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1049 9
Россия - СЗФО - Вологодская область 470 9
Арктика 328 9
Казахстан - Республика 4175 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 475 8
Европа Западная 1310 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 887 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4332 6
Беларусь - Белоруссия 3241 6
Россия - СЗФО - Республика Коми 599 5
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 339 5
Монголия 248 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 361 4
Россия - ПФО - Самарская область 788 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 880 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9914 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1633 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 473 3
Бразилия - Федеративная Республика 1900 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 370 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5094 52
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2036 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 40 24
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 384 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 536 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 65367.
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