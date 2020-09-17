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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе
Цифровая трансформация министерств
ИТ в госсекторе
Цифровая власть
Публикаций - 179, упоминаний - 235
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарин Станислав 113 61
|Чаркин Евгений 201 51
|Шадаев Максут 428 42
|Козырев Алексей 274 39
|Паршин Максим 178 38
|Евраев Михаил 228 38
|Дьяченко Валерий 69 34
|Валчев Стоян 48 34
|Натрусов Артем 136 33
|Лысенко Эдуард 223 32
|Сотин Денис 106 28
|Гуральников Сергей 162 28
|Урьяс Вадим 81 27
|Фомичев Олег 109 26
|Сыкулев Андрей 67 26
|Богданов Кирилл 103 26
|Абакумов Евгений 109 26
|Платонов Михаил 41 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Слышкин Василий 60 25
|Прохорова Алла 48 25
|Клепиков Алексей 80 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Емелин Александр 28 24
|Халматов Максим 48 24
|Степченков Максим 41 24
|Белоусов Максим 71 24
|Соловьев Алексей 64 24
|Каюмов Шамиль 37 24
|Егоров Владимир 61 24
|Портной Михаил 26 24
|Петрушин Андрей 66 24
|Генкина Екатерина 27 24
|Васильев Владислав 42 24
|Мискевич Евгений 32 24
|Лебедев Антон 31 24
|Рубин Адар 31 24
|Нестеров Алексей 84 24
|Ямщиков Владимир 35 24
|Карпов Иван 43 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru