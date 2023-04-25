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Индексная книга CNews*
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No-Code интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений



25.04.2023 Low-code и no-code: мифы и реальность 1
11.04.2023 Современные контакт-центры 2023 1
06.04.2023 Роботизация бизнес-процессов 2023 1
06.12.2022 Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса 1
02.12.2022 Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти 2000 раз 1
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
30.11.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка» 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
22.11.2022 Sitronics Electro обновила приложение для водителей электромобилей 1
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 1
16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» 1
15.11.2022 Ключевые нюансы импортозамещения RPA: как выбрать российское решение 1
15.11.2022 Как работают современные RPA-платформы и из чего они состоят 1
11.11.2022 Релиз нового отечественного ПО для контакт-центров 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
07.11.2022 Отзывы о CRM-системе Росбизнессофт: «Слишком много недочетов, которые мешают нормально работать» 1
01.11.2022 «Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров 1
31.10.2022 CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
26.10.2022 Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей 1
14.10.2022 Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
04.10.2022 Factory5 представила сервис по анализу данных для бизнеса с помощью ИИ 1
30.09.2022 Цифровизация в опасности 1
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
13.09.2022 Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях 1
12.09.2022 Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы 1
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
24.08.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1

Публикаций - 526, упоминаний - 529

No-Code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 999 7
Microsoft Corporation 23395 6
Terrasoft - Террасофт 190 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 3
6927 3
UIPath 75 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 88 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 151 2
Softline - Софтлайн 2032 2
Ланит - Норбит - Norbit 286 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Red Hat 1224 2
Корус Консалтинг ГК 1062 2
ICL ГК 243 1
CraftTalk - Крафт-Толк 34 1
Navicon - Навикон 255 1
Poly - Plantronics 120 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 1
SAP SE 4833 1
Oracle Corporation 6271 1
Blue Prism 21 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс 10 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 83 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 1
Apple Inc 11103 1
Крок - Croc 1683 1
Монолит-Инфо 102 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
РЖД - Российские железные дороги 1598 5
Почта России ПАО 1973 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 3
Сургутнефтегаз - СНГ 223 3
ПГК - Первая грузовая компания 138 2
Альфа-Банк 1579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
Ренессанс Страхование 119 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Barclays 98 1
Газпром нефть 489 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 56 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 191 1
Sova Capital 5 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
American Express - Amex 310 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 138 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 55 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 99 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Банк Зенит 285 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 47 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
МКБ - Московский кредитный банк 396 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 19 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 23 1
Ароса 4 1
ConocoPhillips 20 1
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 39 1
Альфа-Капитал УК 63 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 1
Совет Европы 85 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 184 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 1
Администрация Президента РФ 976 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 80 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 46 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 15
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 373 15
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1021 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3330 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 226 3
Terrasoft Creatio 88 12
Microsoft Office 3405 9
Linux OS 8153 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
Google Android 12432 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 183 3
Microsoft Windows 10 13409 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Microsoft Azure 1315 2
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 2
Microsoft Windows 2528 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 15 2
WhatsApp Messenger 835 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Apple iOS 6722 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 1 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Atlassian Confluence 31 1
Adobe Dreamweaver 51 1
Mattermost 5 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 9 1
Минцифры РФ - Госключ 39 1
Terrasoft Creatio Studio 3 1
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
IBM Public Cloud 26 1
Microsoft Planner 2 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 7 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 1
Шадаев Максут 609 3
Рахметов Руслан 42 2
Чернышенко Дмитрий 412 2
Белоусов Максим 94 1
Натрусов Артем 191 1
Паршин Максим 262 1
Бадалов Андрей 60 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 44 1
Ушаков Анатолий 41 1
Никитин Сергей 36 1
Шпак Василий 110 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 57 1
Швецов Дмитрий 3 1
Мацыгин Юрий 35 1
Соловьев Сергей 66 1
Костин Сергей 30 1
Барсуков Сергей 31 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 36 1
Бычков Николай 8 1
Рогозина Ольга 4 1
Дёмкин Владимир 7 1
Тарасов Максим 5 1
Стыщенко Иван 5 1
Коптелов Андрей 94 1
Копаев Геннадий 16 1
Бондаренко Александр 39 1
Трефилов Алексей 41 1
Холинов Андрей 18 1
Гимранов Ринат 90 1
Чаркин Евгений 235 1
Колобов Юрий 4 1
Чаплинская Светлана 8 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 7 1
Бимаев Олег 5 1
Москаленко Анастасия 2 1
Аксельрод Александр 41 1
Новиков Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Казахстан - Республика 4750 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Азия - Азиатский регион 4633 1
Германия - Берлин 697 1
Япония 12847 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Сербия - Республика 303 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 111 1
Испания - Королевство 3594 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 269 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 18 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Слепые зоны 26 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Экономический эффект 802 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 247 1
Информационное общество - Государственная программа 1295 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 1
Образование в России 767 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 197 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 413 1
Private Banking 25 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
Gartner - Гартнер 3466 3
Forrester Research 812 2
BCG - Boston Consulting Group 97 1
Forrester Wave 44 1
IBM X-Force Exchange 5 1
VMR - Verified Market Research 4 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 1
CNews FORUM Кейсы 95 1
CNews AWARDS - награда 405 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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