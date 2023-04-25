Индексная книга CNews*
No-Code интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений
Публикаций - 526, упоминаний - 529
No-Code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 609 3
|Рахметов Руслан 42 2
|Чернышенко Дмитрий 412 2
|Белоусов Максим 94 1
|Натрусов Артем 191 1
|Паршин Максим 262 1
|Бадалов Андрей 60 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 44 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Никитин Сергей 36 1
|Шпак Василий 110 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 57 1
|Швецов Дмитрий 3 1
|Мацыгин Юрий 35 1
|Соловьев Сергей 66 1
|Костин Сергей 30 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 36 1
|Бычков Николай 8 1
|Рогозина Ольга 4 1
|Дёмкин Владимир 7 1
|Тарасов Максим 5 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Коптелов Андрей 94 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Трефилов Алексей 41 1
|Холинов Андрей 18 1
|Гимранов Ринат 90 1
|Чаркин Евгений 235 1
|Колобов Юрий 4 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Pfister Mike - Пфистер Майк 7 1
|Бимаев Олег 5 1
|Москаленко Анастасия 2 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Новиков Евгений 40 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
|Gartner - Гартнер 3466 3
|Forrester Research 812 2
|BCG - Boston Consulting Group 97 1
|Forrester Wave 44 1
|IBM X-Force Exchange 5 1
|VMR - Verified Market Research 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.