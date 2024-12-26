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Smart Engines представила no-code-систему ИИ с обучением распознаванию новым типам документов по 1 фотографии

Российская ИИ-компания Smart Engines разработала новый программный продукт для распознавания анкет и форм с возможностью самостоятельной настройки по 1 образцу. Теперь корпоративные клиенты и ИТ-интеграторы смогут добавлять распознавание новых документов с жесткой структурой всего за несколько минут, без участия компании разработчика. Реализация принципа no-code позволяет владельцам процессов и аналитикам оперативно реагировать на изменения бизнес-процессов и добавлять распознавание новых типов документов «день в день», не привлекая дефицитных ML-специалистов и программистов.

Дизайнер форм Smart Engines, входящий в экосистему Smart Document Engine, является продуктом нового поколения, так как позволяет настроить документ «как есть» (англ. “as is”). В отличие от представленных на рынке решений он не требует специальной подготовки бланка – нанесения на макет реперных точек или обрамления полей.

Для добавления нового типа документа достаточно всего одного примера – скана или фотографии. Это стало возможным, поскольку ИИ способен находить, типизировать и распознавать документы в реальных условиях. Алгоритмы не требовательны к изображению и «видят» документ даже при наличии геометрических искажений и в условиях недостаточной освещенности.

В систему можно добавлять не только одностраничные, но и многостраничные документы с рукописным, печатным текстом, рукописным текстом, распределенным по клеткам. В настоящее время подключена OCR для распознавания на двух языках – русском и английском. ИИ от Smart Engines также способен обнаруживать и извлекать баркоды, чекбоксы, табличные данные, графику (фотографии), проверять наличие подписи и печати.

Настройка документа проводится в привычных для пользователя терминах в специально разработанном, интуитивно понятном интерфейсе дизайнера форм. Пользователь описывает элементы и реквизиты для распознавания и их расположение. При этом они может проводить верификацию добавляемой формы по ходу составления описания и отслеживать свой прогресс и влияние тех или иных свойств на точность и уверенность распознавания.

После добавления нужных типов документов пользователь может собрать комплект SDK для внедрения в своей компании новой системы распознавания в мобильные, десктопные и серверные решения. Например, самостоятельно настроить анкету клиента и добавить к ней из коробки распознавание основного разворота паспорта РФ и страницы с пропиской. В общей сложности клиент может добавить документ из более 4 тыс. преднастроенных шаблонов. Среди них паспорт РФ, регистрация, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении, документы стран СНГ и других стран мира, а также банковские, бухгалтерские, страховые и юридические документы. Система обрабатывает фото и сканы поступающих документов в одном потоке, автоматически определяя тип документа.

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После нажатия на одну кнопку будет готова сборка, которую можно передать in-house-разработчикам мобильных приложений для iOS, Android, ОС «Аврора» и бэк-офисных систем на Windows, Linux, «Ред ОС», Astra Linux, «Альт», ОС «Эльбрус».

В серверных решениях без применения GPU технологии Smart Engines распознают документы А4 со скоростью 25 страниц в секунду, на мобильном телефоне – за 2-3 секунды на 1 фотографию.

«Мы решили крайне сложную и, вместе с тем, важную задачу – предложили решение класса no-code для добавления новых типов документа на стороне клиента. Причем для настройки распознавания документа не требуется знаний особенностей подсистем Smart Engines или иных специальных навыков, в том числе навыков программирования. Благодаря удобному графическому интерфейсу добавить новую форму за несколько минут сможет человек, никогда не имевший дело с распознаванием документов. Благодаря дизайнеру форм распознавание документов это будет происходить на лету, как сегодня ИИ справляется с задачей распознавания паспорта РФ и QR-кодов, – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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