Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году

Согласно новому отчету PEX Network, локализацией которого для российского рынка занимается компания Comindware, в 2024 г. ожидается значительный рост популярности low-code/no-code решений на мировом рынке управления бизнес-процессами (BPM). Эксперты PEX отмечают, что эта тенденция становится ключевым фактором в ускорении цифровой трансформации бизнеса по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Исследование показывает, что к концу 2024 г. мировой рынок low-code/no-code технологий, включая их применение в BPM, достигнет $26,9 млрд, демонстрируя рост на 19,6% по сравнению с 2022 г. Более того, аналитики прогнозируют, что к 2027 г. объем рынка превысит $65 млрд, что свидетельствует о стремительном развитии этого сегмента.

Эксперты PEX подчеркивают, что интеграция low-code/no-code технологий в BPM-системы демократизирует процесс управления. Это позволяет большему числу сотрудников активно участвовать в оптимизации бизнес-процессов, не обладая глубокими навыками программирования.

Согласно отчету, ожидается, что к 2024 г. 80% всех технологических продуктов и услуг, включая BPM-решения, будут создаваться с участием бизнес-пользователей, использующих low-code и no-code платформы. Это значительное изменение по сравнению с ситуацией 2020 г., когда лишь 25% бизнес-приложений создавались с использованием подобных технологий. К 2025 г. этот показатель, как ожидается, достигнет 70%.

Виталий Шпак, генеральный директор Comindware: «Мы наблюдаем, как российские компании, следуя мировым трендам, все чаще выбирают продвинутые low-code BPM решения. Это позволяет ускорить цифровую трансформацию и повысить адаптивность бизнеса к быстро меняющимся условиям рынка».

Эксперты PEX Network подчеркивают, что компании, использующие low-code платформы в BPM, оптимизируют свои процессы значительно быстрее, чем те, которые полагаются на традиционные методы. В условиях динамично меняющегося рынка это может стать ключевым фактором успеха.

Ожидается, что новый тренд окажет значительное влияние на глобальный рынок BPM. Ускорение цифровой трансформации позволит компаниям быстрее внедрять и адаптировать бизнес-процессы. Малый и средний бизнес получит доступ к инструментам оптимизации процессов, ранее доступным в основном крупным корпорациям. Повышение гибкости бизнеса даст возможность оперативнее реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.