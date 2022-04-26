Positive Technologies выпустила коммерческую версию PT XDR

Positive Technologies выпустила коммерческую версию решения PT XDR (PT Extended Detection and Response) для обнаружения угроз и реагирования на них.

PT XDR позволяет в десятки раз быстрее выявлять действия хакера, реагировать на атаки с меньшими затратами и учитывать специфические для компании риски.

«PT XDR оказался на рынке в тот момент, когда потребность в подобном решении стала максимальной. Необходимость в системе, позволяющей упростить и сделать эффективнее реагирование на угрозы, возникла еще во время эпидемии коронавируса. Мы видели, как в компаниях стали массово появляться удаленные рабочие места, а границы корпоративного периметра и вовсе были размыты. В последние месяцы интенсивность кибератак на российские компании увеличилась в десятки раз — оперативное реагирование на них стало ключевой задачей для большинства специалистов по ИБ. С момента старта программы early birds мы получали в среднем один запрос в неделю на пилотные демонстрации продукта. Сегодня частота заявок увеличилась в четыре раза и продолжает расти. Мы видим, что решение востребовано», — отметил директор по развитию бизнеса Positive Technologies Максим Филиппов.

Согласно статистике запросов на пилотные проекты, решения класса XDR особенно востребованы среди банков, финтех-компаний, предприятий энергетической отрасли, государственных организаций. Независимо от отраслевой направленности особый интерес PT XDR вызывает у компаний, у которых есть гибридные рабочие места, необходимость в защите удаленного доступа, а также в детектировании и реагировании в конечных точках.

«Одна из ключевых особенностей PT XDR — система не наследует устаревшие концепции, которые выросли из решений других классов. Это оригинальный и практический подход к защите конечных точек и всей инфраструктуры, позволяющий получить результат, измеримый с точки зрения скорости реакции», — сказал Дмитрий Нагибин, руководитель департамента разработки средств защиты станций и серверов Positive Technologies.

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PT XDR дает возможность снизить требования к квалификации специалистов по ИБ и оптимизировать процесс реагирования и расследований. Решение автоматизирует рутинные процессы: приоритизирует очередь на анализ угроз, предлагает варианты реагирования на них, помогает оперативно предпринять шаги для восстановления контроля над инфраструктурой. PT XDR предоставляет контекст атаки и находит причины компрометации.

Логика решения базируется на наиболее эффективных наработках, использованных в продуктах и сервисах Positive Technologies за 20 лет существования компании.

В основе PT XDR заложена экспертиза, накопленная в продуктах Maxpatrol 8, Maxpatrol SIEM, PT Sandbox, Maxpatrol VM, PT Network Attack Discovery, PT Application Firewall, PT Industrial Security Incident Manager, а также знания по выявлению угроз и реагированию в конечных точках, реализованные в EDR-компоненте. В перспективе PT XDR как решение будет обогащать свою базу знаний и другими продуктами Positive Technologies.