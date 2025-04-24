Positive Technologies в I квартале 2025 г. нарастила объем отгрузок клиентам до 3,8 млрд руб. и снизила уровень долговой нагрузки

Positive Technologies публикует промежуточную управленческую и консолидированную финансовую отчетность по итогам I квартала 2025 г. Объем отгрузок составил 3,8 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Возвращение к таргетируемым темпам роста бизнеса и его маржинальности — ключевая задача компании на 2025 г. В целях ее реализации компания провела реструктуризацию Sales-блока и скорректировала систему мотивации, продолжает активно расширять клиентскую базу за счет клиентов крупного и среднего регионального бизнеса, увеличивает объем отгрузок действующим клиентам, в том числе расширяя присутствие в крупнейших корпорациях и холдингах. Росту объема отгрузок в 2025 г. также должны способствовать продажи нового решения PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения), масштабирование практики по построению результативной кибербезопасности, развитие бизнеса на международном рынке.

«Традиционно первый квартал не является индикатором годовых финансовых показателей, однако результаты первых трех месяцев демонстрируют, что команда продаж в хорошей форме, — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies. — Хотя мы только расставились по ролям и целям и определяющие общий финансовый результат 2025 г. месяцы впереди, но у всех хорошее предчувствие и уверенность, подкрепленные отгрузками первого квартала».

Одновременно с этим Positive Technologies реализует ряд инициатив, позволяющих сфокусироваться на эффективности бизнеса. Менеджмент тщательно проанализировал бизнес-результаты каждой функции и актуализировал подход к управлению. Численность персонала зафиксирована на уровне середины 2024 г. и в данный момент составляет около 2700 сотрудников. При формировании бюджета на финансовый 2025 г. компания придерживалась консервативного подхода, что позволило снизить расходы, в том числе на маркетинг, отраслевые мероприятия и поддержку бизнеса. Данный подход принес свои результаты уже в I квартале 2025 г.

По результатам первого квартала Positive Technologies снизила общий объем долга и уровень долговой нагрузки в сравнении с финансовым результатом. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 марта 2025 г. составило 1,92 по сравнению с 2,97 на конец 2024 г. В период с начала года компания совместно с банками-партнерами досрочно пролонгировала значительную часть краткосрочных кредитных обязательств. Вместе с тем, в целях оптимизации структуры долгового портфеля компания фокусируется на долгосрочных заимствованиях в форме облигаций, доля которых в общем объеме долга на начало 2025 г. составляла 64%. Возможность привлечения долгосрочного финансирования на комфортных условиях обусловлена высокими кредитными рейтингами компании: ruAA от рейтингового агентства «Эксперт РА» и AA–(ru) от АКРА. На фоне восстановления динамики роста бизнеса компания будет стремиться к повышению рейтингов.