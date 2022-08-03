Российский рынок кибербезопасности бешено вырастет из-за санкций

Кибератаки на российскую инфраструктуру и санкции, последовавшие после начала спецоперации на Украине, а также меры поддержки Правительства поспособствуют росту российского рынка кибербезопасности. Рынок вырастет до 469 млрд руб. При этом доля зарубежных вендоров на нем сократится, а на долю российских ИБ-компании придется 95% объема всего рынка. При этом без влияния геополитических событий российский рынок кибербезопасности вырастет не так значительно.

Рост российского ИБ-рынка

Геополитические события могут поспособствовать росту российского рынка кибербезопасности. К 2026 г. оборот рынка вырастет в 2,5 раза и достигнет 469 млрд руб. (в 2021 г. он составил 186 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз развития российского рынка кибербезопасности на 2022–2026 гг., который был подготовлен Центром стратегических разработок (ЦСР).

Такой рост в ЦСР обуславливают возросшим количеством кибератак на российскую инфраструктуру, уходом западных игроков с российского рынка в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в этой связи принятыми мерами поддержки Правительства. При этом без влияния этих событий рынок кибербезопасности вырастет только до 370 млрд руб.

ЦСР — это некоммерческая организация, которая разрабатывает стратегии долгосрочного развития экономики России.

Кто займет российский рынок

По прогнозу центра, доля зарубежных поставщиков решений для кибербезопасности (Cisco, Fortinet, IBM, ESET) на отечественном рынке сократится с 73 млрд руб. (по итогам 2021 г.) до 23 млрд руб. в 2026 г. При этом доля российских вырастет с 113 млрд руб. до 446 млрд руб. соответственно.

Российский рынок кибербезопасности к 2026 г. бешено вырастет

В 2021 г. самую большую долю на этом рынке занимала «Лаборатория Касперского» (13%), за ней следует Positive Technologies и «Инфотекс» (у них по 9% рынка), 7% у израильской Check Point Software Technologies и российской компании «Код безопасности». Также 6% в 2021 г. были сосредоточены у американских Cisco Systems и Fortinet и 3% — у IBM.

По оценке ЦСР, зарубежные игроки в 2021 г. занимали 39% от общего объема российского рынка. С учетом влияний геополитических событий доля отечественных вендоров на нем вырастет на 33%, а доля зарубежных — упадет на 19%. На долю российских вендоров придется 343,6 млрд руб., или 95% всего объема этой части рынка, отмечается в исследовании.

При этом центр до 2026 г. прогнозирует общий рост объема рынка средств защиты информации на 22%.

Уход игроков и кибератаки

После начала спецоперации (24 февраля 2022 г.) с российского рынка ушли почти все зарубежные компании в области кибербезопасности: словацкая ESET, чешская Avast и американские Fortinet, NortonLifeLock Inc., Forcepoint (Websense), Cisco. При этом число атак на российскую ИТ-инфраструктуру выросло в несколько раз, что повысило спрос на продукты со стороны бизнеса и госсектора. На этом фоне власти стали ужесточать регулирование. Так, согласно указу Президента России Владимира Путина от 1 мая 2022 г., госорганам с 2025 г. запрещается использовать средства защиты из «недружественных стран».

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Защита данных

Сейчас на развитие рынка кибербезопасности в первую очередь влияет уход западных компаний, а во вторую — реальные киберинциденты, а только потом госрегулирование, считает директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. «Но первые два фактора ситуативны, а госрегулирование — это игра вдолгую, поэтому этот фактор будет сильнее других влиять на рынок», — заключает он.

В «Лаборатории Касперского» считают, что все эти факторы уже привели к существенному росту интереса к решениям для обеспечения безопасности, например почтовых серверов, а также защите от целевых атак и DDoS.

По прогнозу экспертов «Информзащиты», на полное замещение иностранных продуктов потребуется два-три года, и стимулом для этого процесса станут субъекты критической информационной инфраструктуры (к ним относят банки, энергетические компании, ведомства, телеком-компании и др.). Но в перспективе среди заказчиков для отечественных вендоров будет превалировать не государственный сектор, а коммерческий, считает вице-президент компании «Информзащита» Олег Чутов. Впрочем, он напоминает, что прогнозы в ИТ-сфере сложно делать даже в стабильных условиях, «а в текущей ситуации любые прогнозы — дело неблагодарное».