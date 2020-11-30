В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей

Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали девять компаний, которые создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инновационную инфраструктуру составляет 43 млрд руб. Новые проекты утвердили 30 ноября 2020 г. на заседании наблюдательного совета АО «Особая экономическая зона «Иннополис» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Трансмашхолдинг» и «Локотех-Сигнал» открывают в особой экономической зоне «Иннополис» центр компетенций по беспилотным технологиям – компания «Рэйлнекст» займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани.

«В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов, - отметили в пресс-службе «Трансмашхолдинга». - Переход к полностью беспилотному движению накладывает ряд дополнительных требований к функциям и структурному составу системы, таких, как контроль габарита следования поезда в тоннеле и в пределах платформенного пространства, возможность дистанционного управления подвижным составом и автоматическое управление движением и ведением поездов».

Новые компоненты продукта Ctrl@Traffic будут преимущественно разрабатываться специалистами «Рэйлнекст» на территории ОЭЗ «Иннополис» в кооперации с компаниями-партнерами. Разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 г. В частности, до конца 2021 г. планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.

Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 км/час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе, помимо Казани, система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав «Трансмашхолдинга».

В качестве системы интервального регулирования и сигнализации Ctrl@Traffic использует существующую систему автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС), однако в будущем предусматривается возможность интеграции в Ctrl@Traffic функций интервального регулирования движения поездов по радиоканалу (функций CBTC).

Ctrl@Traffic сможет обеспечить уровни автоматизации ведения поездов по линии GoA3 (автоматическое управление поездами без машиниста, но с наблюдателем) или GoA4 (полностью автоматическое управление поездами без участия какого-либо персонала на борту поезда), а также выполнение требуемых показателей реализации планового графика движения поездов за счет высокого качества управления с мониторингом параметров движения.

Проектом компании «З-Сити Техно» предусмотрено создание в Иннополисе крупных объектов инновационной инфраструктуры и внедрение на ее базе цифровой сервисной платформы. Запланировано строительство двух технопарков, промышленного парка и многофункциональных комплексов, в том числе развлекательных. Общая площадь новых объектов составит 190 тыс. кв.м.

«Зенкар» создаст приложение для автовладельцев и компаний по техническому обслуживанию, ремонту и тюнингу автомобилей. Решение позволит полностью автоматизировать бизнес-процессы станций технического обслуживания и ремонта машин - от обращения клиента до его выезда из бокса.

«Айтуби» разработает программное обеспечение для технологического проектирования объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Применение продукта – проектирование, определение инвестиционной привлекательности проекта, выполнение технологических расчетов.

Компания «Русбитех-Астра» будет заниматься доработкой и расширением функциональности операционной системы Astra Linux.

Компания «Электрифлай» разработает единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать деньги за оказание услуги. Автовладельцы видят все разрозненные станции в одном мобильном приложении, что избавляет их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.

Компания «Абирой» представила проект облачной системы комплексного управления персоналом Cyber Cube, которая включает дистанционное обучение, социотехнические исследования, сбор и визуализацию данных.

«ЛП Технологии» будет работать над платформой виртуализации и стриминга ресурсоемких приложений и игр Loudplay. Отличием от аналогов будет предоставление пользователям возможности самостоятельно скачивать и запускать любые игры и приложения на сервере.

Проектом компании «А-плюс» предусмотрено создание цифровой образовательной среды для школьников (в том числе с учетом регионального компонента и изучения родных языков), которая станет площадкой подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, проведению апелляций. Компания будет разрабатывать программное обеспечение для дистанционного обучения.

Статус резидента ОЭЗ получили четыре компании: «Рэйлнекст», «З-Сити Техно», «Зенкар», «Айтуби». Статус партнера ОЭЗ получили пять компаний: «Абирой», «Русбитех-Астра», «ЛП Технологии», «Электрифлай», «А-плюс».

«В особой экономической зоне «Иннополис» количество резидентов и партнеров увеличивается до 135 с учетом данного цаблюдательного совета, из них с 2020 г. 32 ИТ-компании начинают работать здесь над проектами, - говорит генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. - Сегодня одной из наиболее привлекательных преференций для бизнеса в ОЭЗ является доступ к высококвалифицированным кадрам. Наш центр подбора персонала на безвозмездной основе находит необходимых специалистов под проекты резидентов, партнеров, стартапов. В то же время специалистам нужны не только интересные рабочие проекты, но и комфортная городская среда для полноценного отдыха. Удобное пространство, развитые сервисы могут наряду с карьерными факторами мотивировать в вопросе переезда, поэтому в Иннополисе планируется новый масштабный этап строительства объектов инфраструктуры - такой проект намерен реализовывать новый резидент «З-Сити Техно».

«Иннополис продолжает активно развиваться: сегодня здесь проживают 4,8 тыс. человек, работают более 300 компаний. Почти половина из них - резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис», за последний год удвоившие свою совместную выручку до 21 млрд руб. Средняя зарплата по Иннополису сегодня составляет 64 тыс. руб. в месяц, по компаниям ОЭЗ - 82 тыс. руб., и эти цифры будут расти, - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. - Уверен, что проекты новых компаний, одобренные сегодня председателем наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» - президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, помогут городу дальше расти и развиваться, привлекая в ряды новых жителей самых талантливых ИТ-специалистов со всех регионов России и зарубежных стран».