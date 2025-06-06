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«Интер РАО» и «Группа Астра» укрепляют партнерство для развития отечественных ИТ-технологий

ПАО «Интер РАО» и «Группа Астра» заключили соглашение, направленное на повышение уровня цифровизации и импортозамещения в области информационных технологий для электроэнергетической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение подписали руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. Компании намерены вести работу в области разработки, производства и внедрения ИТ-продуктов и программных решений в сфере информационной безопасности. Для этого будет создан совместный центр компетенций.

Взаимодействие участников соглашения началось еще в 2008 г., когда была разработана ОС Astra Linux – флагманский продукт «Группы Астра». Сегодня это наиболее распространенная российская операционная система. ПАО «Интер РАО» всегда активно использовало и внедряло решения ведущих российских ИТ-компаний, вело масштабную работу по разработке и внедрению ПО для энергетики и ЖКХ. 29 отраслевых решений «Интер РАО» включены в Реестр отечественного ПО Минцифры, а семь крупных проектов по цифровизации энергетики имеют статус особо значимых и представлены в двух профильных индустриальных центрах компетенций: ИЦК «Электроэнергетика» и ИЦК «ЖКХ».

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«Обеспечение технологического суверенитета нашей страны – важнейшая цель, которая сегодня стоит перед ИТ-отраслью. Опыт «Интер РАО» и «Группы Астра» позволит нашим компаниям внести свой вклад по ключевым направлениям – от разработки инновационных цифровых продуктов до подготовки кадров для ИТ и энергетики, совместного развития отраслевой экосистемы», — сказал Сергей Колодей, руководитель центра информационных технологий «Интер РАО».

«Наша общая задача состоит в том, чтобы содействовать росту экономики страны за счет внедрения новых технологий. Мы готовы делиться нашими знаниями, опытом и экспертизой, чтобы помочь коллегам обеспечить максимальную функциональность и надежность их цифровой инфраструктуры и ее защиту от киберугроз. Центр компетенций, который мы создаем, будет заниматься разработкой и внедрением наших ИТ-решений для энергетической отрасли, а также вопросами обеспечения информационной безопасности», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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