Разделы

Импортонезависимость
|

ГК Softline и Поволжский государственный технологический университет заключили соглашение в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Волгатех) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Поволжский государственный технологический университет в Республике Марий Эл входит в число ведущих инженерно-технических вузов Приволжского федерального округа и готовит кадры для промышленности и ИТ-отрасли. К перспективным направлениям партнерства «Софтлайн Решений» и ПГТУ относится импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Речь идет об экспертизе и сервисах, которые специалисты «Софтлайн Решений» могут предоставить вузу при переходе на отечественное программное обеспечение. В частности, сервис Softline Enterprise Agreement обеспечивает централизованный доступ к российским ИТ-решениям через единый личный кабинет, который обеспечивает прозрачность управления активами, ресурсы для тестирования (демокафе и пробные лицензии), ролевую и холдинговую модель управления активами и сервисами, а также возможность оформления быстрых закупок.

Планируется, что экспертная поддержка специалистов «Софтлайн Решений», что включает доступ к технической поддержке, консультации по интеграции сложных решений и обучающие курсы от «Академии Софтлайн», помогут образовательной организации ускорить внедрение новых ИТ-продуктов и обеспечить безопасную цифровизацию учебных процессов. В результате упрощаются процессы приобретения ПО, повышается эффективность использования ресурсов.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«У нас накоплен большой опыт партнерства с крупными российскими вузами, в том числе в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement. Команда «Софтлайн Решений» помогает учебным учреждениям в вопросах обеспечения ИТ-ресурсов и сервисного сопровождения, что позволяет плавно и без рисков для учебной деятельности мигрировать на отечественное ПО. Мы будем рады помочь Поволжскому государственному технологическому университету в решении этих задач», — сказал Эдуард Коваленко, заместитель директора управления продаж в регионах России компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«В условиях активной цифровой трансформации вопросы технологической независимости и устойчивого развития ИТ-инфраструктуры приобретают для университета стратегическое значение. Рассматриваем взаимодействие с ГК Softline как важный элемент формирования современной цифровой экосистемы вуза. Использование платформенных и экспертных решений Softline Enterprise Agreement позволит выстроить системный подход к задачам импортонезависимости, обеспечить повышение надежности цифровых сервисов, а также создать дополнительные условия для развития научно-образовательных и технологических инициатив», — сказал Евгений Богданов, проректор по цифровой трансформации Поволжского государственного технологического университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Такое импортозамещение нам не нужно. Россияне не спешат отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290