ГК Softline и Поволжский государственный технологический университет заключили соглашение в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Волгатех) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Поволжский государственный технологический университет в Республике Марий Эл входит в число ведущих инженерно-технических вузов Приволжского федерального округа и готовит кадры для промышленности и ИТ-отрасли. К перспективным направлениям партнерства «Софтлайн Решений» и ПГТУ относится импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Речь идет об экспертизе и сервисах, которые специалисты «Софтлайн Решений» могут предоставить вузу при переходе на отечественное программное обеспечение. В частности, сервис Softline Enterprise Agreement обеспечивает централизованный доступ к российским ИТ-решениям через единый личный кабинет, который обеспечивает прозрачность управления активами, ресурсы для тестирования (демокафе и пробные лицензии), ролевую и холдинговую модель управления активами и сервисами, а также возможность оформления быстрых закупок.

Планируется, что экспертная поддержка специалистов «Софтлайн Решений», что включает доступ к технической поддержке, консультации по интеграции сложных решений и обучающие курсы от «Академии Софтлайн», помогут образовательной организации ускорить внедрение новых ИТ-продуктов и обеспечить безопасную цифровизацию учебных процессов. В результате упрощаются процессы приобретения ПО, повышается эффективность использования ресурсов.

«У нас накоплен большой опыт партнерства с крупными российскими вузами, в том числе в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement. Команда «Софтлайн Решений» помогает учебным учреждениям в вопросах обеспечения ИТ-ресурсов и сервисного сопровождения, что позволяет плавно и без рисков для учебной деятельности мигрировать на отечественное ПО. Мы будем рады помочь Поволжскому государственному технологическому университету в решении этих задач», — сказал Эдуард Коваленко, заместитель директора управления продаж в регионах России компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«В условиях активной цифровой трансформации вопросы технологической независимости и устойчивого развития ИТ-инфраструктуры приобретают для университета стратегическое значение. Рассматриваем взаимодействие с ГК Softline как важный элемент формирования современной цифровой экосистемы вуза. Использование платформенных и экспертных решений Softline Enterprise Agreement позволит выстроить системный подход к задачам импортонезависимости, обеспечить повышение надежности цифровых сервисов, а также создать дополнительные условия для развития научно-образовательных и технологических инициатив», — сказал Евгений Богданов, проректор по цифровой трансформации Поволжского государственного технологического университета.