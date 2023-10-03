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ГК Softline объявила о стратегическом партнерстве с «Яндекс 360 для бизнеса»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и облачная платформа «Яндекс 360 для бизнеса» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря партнерству компаний клиенты смогут получить комплексную поддержку: от консультации до миграции и послепродажного обслуживания.

SEA – это адаптированное и удобное для бизнеса пакетированное предложение, которое позволяет приобретать программное обеспечение стратегических вендоров в России различными способами.

В рамках этой программы «Яндекс 360 для бизнеса» пополнил портфель вендоров ГК Softline. В виртуальном офисе собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое.

Важным направлением совместной работы станет продвижение и интеграция виртуального офиса в долгосрочной перспективе. Кроме того, ГК Softline проводит обучающие вебинары по работе с облачными сервисами «Яндекс 360».

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