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Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, в рамках последнего крупного релиза версии 6.5.1 провела масштабные работы по развитию функциональности продукта и усилению его информационной безопасности. В новой версии устранены как потенциально уязвимые участки кода, выявленные в ходе внутренней разработки, так и уязвимости, обнаруженные независимыми экспертами в рамках собственных исследований. Об этом CNews сообщили представители СБК.

Обеспечение безопасности данных пользователей платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro остается одним из ключевых приоритетов компании СБК. Особое внимание уделяется постоянному совершенствованию механизмов защиты, включая систематическую работу по выявлению и устранению потенциальных уязвимостей. Для этого компания на постоянной основе сотрудничает с регулирующими организациями, в том числе ФСТЭК России, а также с заказчиками и партнерами.

В рамках процесса разработки, а также на основе информации, полученной от независимых специалистов, исследующих наиболее востребованные программные решения, были выявлены уязвимости, затрагивающие отдельные компоненты платформы CommuniGate Pro. Полный перечень уязвимостей будет опубликован на официальном сайте ФСТЭК России до конца текущего месяца. К настоящему моменту все выявленные уязвимости устранены в последней версии программного обеспечения CommuniGate Pro 6.5.1.

«В последнем релизе были устранены уязвимости, которые, несмотря на потенциальную серьезность, трудно реализуемы на практике из-за необходимости выполнения ряда специфических условий. Несмотря на то, что случаев их эксплуатации не зафиксировано, мы считаем принципиально важным устранять подобные риски на упреждающем этапе. Рекомендуем пользователям всегда обновляться до последних версий, на данный момент актуальная - CommuniGate Pro 6.5.1», – сказал Александр Буравцов, директор по информационной безопасности CommuniGate Pro.

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Безопасность

Обновление доступно для бесплатного скачивания на официальном сайте компании.

Компания СБК последовательно следует принципам ответственного подхода к информационной безопасности, включая оперативное устранение выявленных уязвимостей и прозрачное информирование пользователей. Информация об устраненных уязвимостях опубликована в Банке данных уязвимостей ФСТЭК России.

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