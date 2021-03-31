Спецпроекты

«Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Безопасность Техническая защита

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, и компания «Актив», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности под брендом «Рутокен», объявили о технологическом партнерстве.

Компании провели серию тестирований на совместимость решений «Рутокен» с корпоративными продуктами «Мой офис» при работе с документами в операционных системах Windows, Astra Linux, iOS и Android. По итогам тестирования стороны подписали сертификат, который подтверждает, что пользователям в полном объеме доступны все функции продуктов. Производители гарантируют стабильную работу оборудования, программного обеспечения и их продуктовую совместимость. Следующим этапом сотрудничества станет создание совместных решений с использованием технологии электронной подписи документов.

Продукты «Рутокен» также могут использоваться в приложениях «Мой офис» в качестве средств электронной подписи и ключевых носителей. Во всех типах приложений «Мой офис Почта» (веб, мобильное, десктопное) реализованы шифрование и электронная подпись почтовых сообщений. Решения такого класса, помимо функций защиты хранимой и передаваемой информации, также обеспечивают и юридическую значимость электронных почтовых сообщений.

Один из вариантов применения продуктов «Рутокен» и «Мой офис» — организация удаленного доступа сотрудников при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» c флеш-памятью. Эти токены позволяют безопасно работать с документами и электронной почтой с любого доступного компьютера. «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», помимо сертификатов электронной подписи и ключей шифрования, может содержать доверенную ОС и прикладное ПО. Для безопасной работы пользователям потребуется загрузить с токена операционную систему и произвести подключение к корпоративной инфраструктуре по защищенному каналу с помощью сертификата электронной подписи. Совместное решение «Актив» и «Мой офис» готово к немедленному использованию и может применяться в информационных системах — в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

«Благодаря совместимости продуктов «Мой офис» и «Актив» пользователи получат дополнительные инструменты для защищенной работы с документами и электронной почтой, смогут организовать надежный и безопасный электронный документооборот. Устройства «Рутокен» сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России и отвечают требованиям российского законодательства», — отметил Александр Буравцов, директор по безопасности «Мой офис».

«Взаимодействие с партнерами по вопросам использования ключевых носителей и средств электронной подписи «Рутокен» является важной составляющей нашей работы. Совместное применение продуктов «Рутокен» и «Мой офис» позволит обеспечить заказчикам высокий уровень надежности и информационной безопасности», — сказал Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив».



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