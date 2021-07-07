Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов

«Лаборатория Касперского» и Bosch Security and Safety Systems (подразделение корпорации Bosch Building Technologies) провели интеграцию систем BIS и BVMS с продуктами линейки Kaspersky Industrial CyberSecurity. Это позволило обеспечить дополнительный уровень защиты рабочих станций, серверов, сетей передачи данных и контроллеров от кибератак и вредоносного ПО.

Building Integration System (BIS) — это интеграционная платформа, позволяющая управлять подсистемами Bosch, такими как видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация, управление доступом, звуковое оповещение.Bosch Video Management System (BVMS) — это система управления видеонаблюдением, которая обеспечивает интегрированное управление цифровыми видео, аудио и другими данными по IP-сети.

Системы BIS и BVMS защищают клиентов от кибератак и потери личных данных с помощью специально разработанных и действующих по умолчанию средств безопасности. Продукты линейки Kaspersky IndustrialCyberSecurity — решения KICS for Networks и KICS for Nodes — позволяют повысить уровень кибербезопасностиBVMS и BIS, предотвращая потенциальные атаки на сеть, к которой они подключены, и не препятствуя их нормальной работе.

Систему управления Kaspersky Security Center, осуществляющую централизованный сбор системных данных, можно интегрировать в пользовательский интерфейс BIS посредством протокола OPC. Это избавляет от необходимости переключаться между системами для мониторинга состояния физической и информационной безопасности.

«Системы BIS и BVMS защищают клиентов от действий злоумышленников и утечек данных благодаря целому ряду специально разработанных и действующих по умолчанию мер безопасности, в том числе шифрованию коммуникаций и аутентификации. Интеграция с продуктами Kaspersky Industrial CyberSecurity добавляет ещё одну линию защиты и повышает безопасность системы», — отметил Мачей Вробел, менеджер по продукту Bosch Video Management System.

«Интеграция, которую мы провели, даёт множество преимуществ клиентам, среди которых больницы, промышленные предприятия, аэропорты и железные дороги. Комплексные совместные решения позволят быстрее реагировать на инциденты безопасности, централизованно управлять различными рисками и не допускать возможных длительных простоев системы. Кроме того, их легко масштабировать в соответствии с потребностями конкретного предприятия», — рассказал Антон Шипулин, ведущий менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Industrial CyberSecurity.