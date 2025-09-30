Российские разработчики создали первого робота-массажиста

В России создали первого робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта. Устройство Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту. Затем система на базе искусственного интеллекта (ИИ) анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет руку. Об этом CNews сообщили представители Beautyliner Group.

На протяжении всего сеанса камера и ИИ отслеживают положение человека и корректируют работу устройства. Перед каждой сессией клиента консультирует ассистент. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера (манипулы), а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру.

На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину. Робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.

Производитель планирует предлагать решение как сервис по модели RaaS (Robot-as-a-Service), то есть сдавать устройства в аренду и предоставлять доступ к облачным вычислениям и техподдержке по подписке. «Это позволит фитнес-студиям и лечебно-профилактическим учреждениям предоставлять услуги бытового и медицинского массажей без капитальных затрат на приобретение дорогостоящих устройств», — отметил коммерческий директор компании Beautyliner Group Сергей Герасимов. Стоимость аренды робота сопоставима с фондом оплаты труда одного профессионального массажиста.