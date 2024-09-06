В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президента АФК «Система» по ИТ

Занимавший ранее пост вице-президента по ИТ в АФК «Система», Сергей Ткаченко назначен президентом Sitronics Group. А предшественник — Николай Пожидаев — перешел в АФК «Система», на должность управляющего партнера.



Новый президент

Сергей Ткаченко вступил в должность президента Sitronics Group (АО «Ситроникс») с шестого сентября 2024 г., сообщила компания на своем сайте. До этого назначения Ткаченко занимал должность вице-президента по информационным технологиям АФК «Система».

Предшественник Ткаченко Николай Пожидаев, возглавлявший Sitronics Group более четырех лет, перешел на должность управляющего партнера АФК «Система», на которой будет курировать стратегические направления деятельности Sitronics Group в качестве председателя совета директоров, говорится в сообщении.

«Мы продолжим реализовывать проекты в области цифровой трансформации и наращивать новые компетенции», — сказал Ткаченко по поводу своего назначения.

АО «Ситроникс» — российская ИТ-компания, входит в группу АФК «Система», зарегистрирована в 2002 г. На ее счету десятки госконтрактов. Согласно данным «Контур.Фокус», которые приводит RB.RU, выручка АО «Ситроникс» по итогам 2023 г. составила почти 15,5 млрд руб., чистая прибыль превысила один млрд рублей, что почти втрое больше, чем годом ранее (385,6 млн руб.).

Опыт Ткаченко

Сергей Ткаченко в 1998 — 2002 гг. окончил Государственную Академию сельскохозяйственного машиностроения в Ростове-на-Дону и получил диплом специалиста по инженерной специальности «Информационные системы в бизнесе и управлении», указано на его странице в LinkedIn.

В 2002 г. он начал получать опыт, работая в компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») в качестве специалист по внедрению продуктов Южного и Северо-Кавказского региона, а в 2007 г. уволился уже с должности директора по ИТ Южного и Северо-Кавказского региона «Вымпелкома». Позже он работал также директором департамента R&D и ИT агрохолдинга «Степь».

Проекты Sitronics

Sitronics развивает проекты в сферах беспилотного водного транспорта, космических технологий и сервисов, электромобильности, а также по цифровизации транспортно-логистической отрасли и «умных городов» в разных регионах России.

В мае 2024 г., например, компания стала одним из двух исполнителей для перевода системы управления движением судов (СУДС) «Росморпорта» на отечественное программное обеспечение в 17 портах России. А в июне 2024 г. предложила Минтрансу создать единую цифровую систему для управления водным транспортом в стране.

Тогда же компания подписала соглашение с АО «ГЛОНАСС» о подготовке спутникового сегмента для гибридной связи на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», который предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group.