Новые российские пионеры «Движение первых» требуют 47 миллионов у разработчика сайтов

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» подало иск к разработчику сайтов ООО «ВГТ», который уже оплатил штрафы по другому иску РДДМ из-за качества работ по изготовлению сайта. В новом иске предъявлены требования на сумму почти 47 млн руб.



Иск на 47 млн

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» подало в арбитражный суд Москвы иск к разработчику сайтов ООО «ВГТ» на сумму почти 47 млн руб. На материалы электронной картотеки суда обратило внимание издание RB.ru.

Издание предполагает, что спор возник из-за качества работ для выставки «Россия», открывшейся 4 ноября 2023 г. в Москве. «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» организовали там совместный павильон.

Однако представители «Движения первых» сообщили CNews, что к выставке-форуму «Россия» данная ситуация не имеет никакого отношения.

Договор на изготовление официального сайта с ООО «ВГТ» заключила первого декабря 2021 г. детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), которая в 2023 г. прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к движению детей и молодежи «Движение первых». Все права и обязанности по договору, заключенному между РДШ и ООО «ВГТ» перешли правопреемнику РДШ — обществу «Движение первых».

Молодежная организация «Движение первых» была создана в июле 2022 г. Ее название появилось как альтернатива названию «Пионеры», писал тогда ТАСС. Бюджет «Движения первых» составляет примерно 19 млрд руб. В середине осени 2023 г. организация, по ее собственным данным, объединяла 3,5 млн молодых россиян.

Претензии к подрядчику

Работы созданию сайта РДШ выполнялись халатно и не были приняты заказчиком, сказал представитель «Движения первых». Претензия о необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору, осталась без ответа.

В апреле 2023 г. по данным RB.ru, заказчик обратился в суд, чтобы взыскать штраф от общей суммы договора и неустойки за каждый невыполненный этап — 686,2 тыс. руб.

Перезапуск СЭД как новый импульс развития Маркет

ООО «ВГТ» в досудебном порядке оплатило штрафные санкции. Апелляцию оставшегося недовольным «Движения первых» суд первой инстанции отклонил 15 сентября 2023 г., так как штраф уже был оплачен ответчиком. Но недостатки сайта так и не были устранены. Через три дня после отклонения апелляции РДДМ подало новое исковое заявление о взыскание задолженности уже на сумму 46,9 млн рублей к ООО «ВГТ».

«Частично выполненные работы не могут использоваться и эксплуатироваться заказчиком, что послужило основанием для обращения в суд с исковым заявлением к исполнителю о взыскании уплаченных сумм по договору, штрафа на невыполнение работ по этапу, за нарушение сроков исполнения работ по которому штраф не был ранее уплачен исполнителем, а также суммы пени за период, исчисляемый после даты уплаты исполнителем пени по дату расторжения договора», — прокомментировал представитель РДДМ.

Перспективы дела

В подобных делах судьи учитывают правомерность исковых требований и при вынесении решения основываются на предоставленных сторонами материалах дела и на нормативно правовых актах, говорит практикующий юрист Зара Горбушина.

Второй суд «Движение первых» может проиграть. Юрист отметила, что в таких кейсах чаще всего истец превышает свои права и условия договора касательно штрафных санкций не соблюдает, в связи с чем может проиграть спор. А повторное взыскание штрафа можно расценить как необоснованное обогащение.