Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование

Российские компании протестировали программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В проекте приняли участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-вендоры «Код безопасности» и «Хэлф», а также ИТ и ИБ-интегратор «Инкома». Об этом CNews сообщили представители Qtech.

ПАК работает по принципу однонаправленной передачи данных. Первичный вход данных осуществляется через коммутатор Qtech QSW-3750-28T-AC-R, затем поток информации обрабатывается Межсетевым экраном и криптошлюзом АПКШ «Континент». Через коммутатор «Т-ком» данные доходят до ПАК Industrial Diode, который пропускает их к защищенному сегменту корпоративной сети и не позволяет проходить в обратном направлении.

«ПАК Industrial Diode компании «Хэлф» на физическом уровне обеспечивает передачу данных только в одну сторону, что делает его эффективным средством для безопасного сбора данных АСУ ТП и защиты от внешних атак на объектах КИИ, – сказал директор по развитию бизнеса компании «Инкома» Денис Головкин. – В этой инсталляции «Континент 4» от «Кода безопасности» обеспечивает защиту сетевого периметра и играет роль криптошлюза. Управляемые коммутаторы «Т-ком» и Qtech связывают сетевые устройства в единую систему».

Тестирование проводилось по нескольким параметрам: корректность передачи файлов, защита передачи данных с применением механизма динамического контроля сессий, уровень качества обнаружения и предотвращения сетевых атак, совместимость отдельных решений при взаимодействии. По итогам исследований, специалисты подтвердили, что оборудование соответствует заявленному функционалу и отвечает требованиям безопасности по нормативам российских регуляторов.

«Результаты детального и многоаспектного исследования работы оборудования Qtech подтвердили эффективность работы с программно-аппаратным комплексом. Таким образом коммутатор QSW-3750-28T-AC-R продемонстрировал свою надежность и безупречное функционирование в условиях сильного электромагнитного воздействия и обеспечил безупречную передачу данных в ПАК, – отметил директор по развитию бизнеса Qtech Илья Бишкиревич. – По итогу можно утверждать, что модель коммутатора QSW-3750-28T-AC-R будет востребована в автоматизированных системах управления и на объектах КИИ».

Комплексное решение будет востребовано в отраслях, где компании собирают информацию в одностороннем порядке. Это могут быть обновления программного обеспечения, получение сигнала с IP-камер вне защищенного периметра, входящие потоки данных из открытых источников. В числе сфер применения: энергетика, транспорт, здравоохранение, финансовые организации.

«После ухода западных вендоров развитие отечественных систем безопасности стало краеугольным камнем в защите объектов КИИ, – сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар. – Концепция однонаправленный передачи применяется на предприятиях, где работают АСУ ТП, в Центрах обработки данных, в контроллерах и т.д. С помощью данного комплекса российские организации смогут избежать утечек данных и остановку деятельности».

Федеральные учреждения уже выразили интерес к данному проекту, и обсуждаются вопросы проведения «пилотных» запусков на площадках государственных организаций. Это подтверждает значимость и актуальность разработанного комплексного решения, которое может существенно повысить уровень безопасности и защиты данных важных национальных объектов.