Merlion стала дистрибьютором «Инкома»

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Инкома». С подписанием соглашения Merlion c июня 2022 г. становится первым официальным дистрибьютором решений «Инкома» в России. Соглашение распространяется на весь портфель вендора.

Флагманским продуктом компании «Инкома» является российская коммуникационная платформа «Видеоселектор». Платформа предоставляет современные средства для делового онлайн-общения: приватные и групповые чаты; аудио- и видеозвонки; видеоконференции с инструментами совместной работы для проведения рабочих встреч, селекторных совещаний, конференций, семинаров и т.д.

Используемый в решении комплекс технологий и удобный интерфейс обеспечивают безопасную аудио- и видеосвязь. Благодаря этому внедрение платформы позволяет любой организации выстроить защищенные онлайн-коммуникации как у себя внутри, так и за ее пределами.

«Начало сотрудничества с Инкома положено, и мы намерены активно развивать его и достигать хороших бизнес-показателей, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Продукты «Инкома», конечно, найдут свою нишу в проектах наших партнеров, а мы в кооперации с вендором окажем им поддержку в части перехода на это ПО, подбора нужных инструментов, внедрения и миграции решений, консультирования».

«Сегодня наблюдается огромный рост интереса к нашему флагманскому продукту со стороны заказчиков. В связи с этим, мы приняли решение о расширении партнерской сети и рассчитываем на укрепление своих позиций на рынке коммуникационного ПО. Merlion является одним из крупнейших в России дистрибьюторов программного обеспечения, обладает высокой экспертизой и широкой партнерской сетью. Это стало определяющим для нас при выборе компании-дистрибьютора наших продуктов. Заключенное cоглашение позволит предоставить необходимую поддержку нашим заказчикам по всей России. В настоящее время мы уже ведем активную работу по подготовке специалистов Merlion», – отметила Николаева Анастасия, директор по развитию бизнес-решений и маркетингу компании «Инкома».