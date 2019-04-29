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Семесько Юлия
СОБЫТИЯ
|29.04.2019
|Astra Linux и «Инкома» подтвердили совместимость ПО «Видеоселектор» c Astra Linux SE 1
|15.01.2019
|«Инкома» и CommuniGate Systems протестировали «Видеоселектор» и CommuniGate Pro на совместимость 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Семесько Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Инкома - Incoma 28 3
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
|Хэлф 3 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3048 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
|Бургов Владимир 16 1
|Мылицын Роман 111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165728 3
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 513 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.