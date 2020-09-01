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Linxdatacenter вошел в топ-3 рейтинга провайдеров IaaS по уровню SLA

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Linxdatacenter сообщила о вхождении в первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews.

Предметом исследования рынка стал важнейший параметр, который учитывается при выборе поставщика облачной инфраструктуры IaaS – Service Level Agreement. От способности провайдера соблюдать указанные параметры сервиса зависит доступность инфраструктуры, бесперебойность предоставления ИТ-сервисов и, в конечном итоге, работа компании-заказчика для потребителей.

Linxdatacenter занял высокое 3 место в итоговом списке cloud-провайдеров, набрав 2191 балл. Баллы начислялись за доступность инфраструктуры, компенсации за простой, скорость отработки инцидентов и ряд дополнительных параметров.

При подсчете использовалась следующая оценка: 4 минуты доступности в месяц оцениваются в 10 баллов. Чтобы уйти от больших чисел, баллы за заявленную доступность начислялись относительно базовой доступности, принятой на уровне 99%.

Также, профилактика считается недоступностью с коэффициентом 0,1. Так как подавляющее большинство аварий укладывается в 1% недоступности (7,2 часа в месяц), то за основу расчетов был взят средний размер компенсации компании на участке доступности от 100% до 99%.

Баллы за другие параметры начислялись так: к примеру, если профилактика выполняется в заранее оговоренные окна и не влияет на доступность сервисов, то период принят равным 10 дням (30 баллов).

Кроме того, учитывались возможности автоматической фиксации сбоев системой мониторинга ЦОДа, формат компенсации (в порядке убывания по предпочтительности: денежная выплата, скидки на услуги текущего месяца, на будущие и скидки при соблюдении дополнительных условий), а также скорость принятия решения о предоставлении компенсации.

При составлении рейтинга Market.CNews основной акцент был сделан на соотношение доступности IaaS и размер компенсаций в случае перебоев в работе провайдера. Расчеты параметров произведены по состоянию на 25 мая 2020 года. Всего в рейтинг вошли 16 провайдеров облачных платформ и сервисов, работающих в России.

Как отмечается в исследовании, Linxdatacenter гарантировал свое место в топ-3 за счет высокого уровня компенсаций вкупе с хорошими показателями по другим параметрам.

«Гарантия бесперебойного доступа к ИТ-инфраструктуре и развернутым на ее основе сервисам и приложениям на площадках ЦОДов компании – базовый ориентир работы Linxdatacenter. Этим задачам уделяется повышенное внимание на протяжении всего периода почти 20-летней истории нашей работы.

Мы постоянно совершенствуем свою работу в области мониторинга работы инженерных систем, энергетической безопасности и расширения опций сетевой связности ИТ-ресурсов на наших площадках.

Высокое качество управления процессами эксплуатации исключает наступление аварийных ситуаций на оборудовании и поддерживает бесперебойный характер его работы. В сочетании с клиенто-ориентированным подходом это позволило компании подтвердить высокий уровень SLA на наших площадках», - сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.

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